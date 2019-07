FCK-træner: Flere kæmpede med at holde 90 minutter

Spillerne snublede eller varmede bolden for længe i stedet for at spille den hurtigt videre.

Andre så ud til at have svært ved at spille 90 minutter på den tørre kunstgræsbane.

FC København-træner Ståle Solbakken havde den kritiske lup fremme efter holdets 2-0-sejr tirsdag ude over The New Saints fra Wales i den første af to Champions League-kvalifikationskampe.