FCK tager managerrolle op til overvejelse

Siden 2014 har Ståle Solbakken haft en managerrolle i FC København, og han har dermed både været ansvarlig for træning og kampe som cheftræner, men også for køb og salg af spillere, hvilket normalt er en arbejdsopgave for en sportsdirektør eller sportschef.

Managerrollen er flittigt udbredt på de britiske øer, men i Danmark er den sjældent anvendt. I sommer overgik AC Horsens fra en manager til både en cheftræner og en sportschef, da Bo Henriksen blev afskediget.

Nu overvejer FCK, om man skal gå samme vej efter lørdagens fyring af Ståle Solbakken. Det siger Parkens bestyrelsesformand, Bo Rygaard.

- Jeg er blevet spurgt mange gange, om Ståle ikke var blevet for magtfuld, og det var han ikke, for så havde han ikke været i den position. Men det er en usædvanlig konstruktion.

- Derfor kigger vi nu i første omgang på, hvem der skal være den fremtidige cheftræner, og parallelt kigger vi på den samlede organisation omkring fodboldklubben, siger Bo Rygaard.

Ingen andre superligaklubber har aktuelt en manager.

I første omgang er den tidligere managers arbejdsopgaver i FCK fordelt ud på to personer. Hjalte Bo Nørregaard er midlertidig cheftræner, og bestyrelsesmedlem William Kvist er midlertidig sportslig leder.

I de seneste uger er spillerprofiler som Peter Ankersen og Mathias "Zanka" Jørgensen hentet tilbage til FCK af Ståle Solbakken, som også stod for forhandlingerne med de to spillere.

Begge har lagt vægt på, at kendskabet til Solbakken var et vigtigt parameter for at vende retur til klubben.

"Zanka" blev først hentet i mandags på transfervinduets sidste dag, men da han aktuelt er med det danske landshold i Island, har han ikke mødt Solbakken, efter at FCK-lejeaftalen blev indgået.

Bo Rygaard kan godt se, det er opsigtsvækkende, men ikke problematisk, understreger han.

- "Zanka" er ikke lokket hertil. Han glæder sig rigtig meget. Det er Ståle, som har været ansigtet i medierne, men vi er et stort apparat, der arbejder sammen, og "Zanka" kommer ikke kun, fordi Ståle synes, at det var en god idé, siger bestyrelsesformanden.

Han ønsker ikke at udtale sig yderligere om sammenhængen mellem det nyligt lukkede transfervindue og timingen af Ståle Solbakkens fyring.