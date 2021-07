FCK tager hul på Europa: Afgørende at nå gruppespillet

Selv om det ikke lykkedes i sidste sæson, har FC København i de seneste år været hyppigt repræsenteret i et europæisk gruppespil, og det er målet at gøre comeback i denne sæson.

Der venter hviderussisk modstand, når Torpedo Zhodino i det første af to opgør kommer på besøg i Parken i kvalifikationsturneringens anden runde.

At Conference League rangerer en tand lavere end de turneringer, FCK tidligere har deltaget i, betyder ikke alverden for klubbens sportsdirektør, Peter Christiansen.

- Det en grundpille i FC København, at vi vil være en international fodboldklub. Derfor er det afgørende, at vi kommer med i et gruppespil.

- I år er det så Conference League, vi kan gå efter, men det ændrer ikke noget i vores tilgang. Vi skal kvalificere os til gruppespillet, siger han til klubbens hjemmeside.

Han fortæller, at de europæiske kampe er med til at styrke klubben på flere parametre.

- De enkelte spillere bliver matchet internationalt, og det bidrager til, at de bliver bedre spillere.

- For vores unge spillere er det voldsomt udviklende at være med omkring de her kampe. Det hjælper til at gøre dem klar til, at det inden længe er dem, der skal være med til at løfte os i disse kampe.

- Det skal ikke forstås sådan, at vi er med for at lære, vi er med for at vinde, siger Peter Christiansen.

FCK var som sagt ikke med i et europæisk gruppespil i sidste sæson, men inden da var klubben i Europa League-gruppespillet tre år i træk. Før det var klubben i Champions League-gruppespillet.

Torsdagens kamp bliver sparket i gang klokken 19.00 i Parken.