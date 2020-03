FCK taber den første Europa League-dyst mod tyrkere

FC København tabte torsdag aften 0-1 ude til Istanbul Basaksehir i ottendedelsfinalen i Europa League, og det var med masser af tilskuere på lægterne.

Årsagen til de mange udskydelser og aflysninger af fodboldkampe skyldes udbruddet af coronavirus.

Men det er ikke noget, der har fået tyrkiske sundhedsmyndigheder til at ringe med alarmklokkerne i forhold til FCK-kampen.

Tyrkiet har officielt kun fået registreret en person, der er smittet med coronavirus ifølge Johns Hopkins University.

Så tilskuerne, hvoraf enkelte bar masker, havde fået adgang til stadion, og spillerne dystede heroisk inde på banen.

Kampens eneste mål blev sat ind af bosnieren Edin Visca på et straffespark efter 88 minutter.

Forinden blev FCK-backen Guillermo Varela vurderet til at have nedlagt Basaksehir-angriberen Demba Ba med ulovlige midler.

Varela kom hårdt ind i duellen med Demba Ba, og inde i feltet faldt den tidligere Chelsea-stjerne til jorden, og der blev fløjtet for straffe trods protester fra FCK'erne.

Et VAR-gennemsyn ændrede ikke på kendelsen, og dermed fik FCK et noget anderledes udgangspunkt med et 0-1-nederlag, end hvis holdet havde holdt det målløse uafgjorte resultat, det længe stod til at blive.

Basaksehir kunne dog også have scoret ti minutter forinden, da indskiftede Robinho hamrede snert forbi den ene stolpe, hvor Demba Ba også kom glidende en kende for sent.

I første halvleg havde tyrkerne også et nærgående forsøg, som ramte den ene stolpe.

FCK-spillerne havde generelt svært ved at skabe store chancer i kampen og virkede tilfredse med at rejse hjem med en nullert.

Sådan gik det dog ikke, og det enlige tyrkiske mål kan blive dyrt for københavnerne.

Det er dog endnu usikkert, om returopgøret bliver spillet i København om en uge.

FCK meldte tidligere torsdag ud, at klubben ikke regner med, at kampen bliver spillet.

674 personer er torsdag aften registreret smittet med coronavirus i Danmark, og regeringen har taget en række initiativer for at undgå yderligere smittespredning, så sygdommen ikke overbelaster sundhedssystemet.