FCK-strateg: Vi skal rejse os fra tid med modgang

Forinden havde FCK også tabt kampene ude til AGF og hjemme til FCM. FCK's midtbanekreatør Rasmus Falk kræver en sejr over Brøndby for at vende stimen.

- I Aarhus og Herning leverede vi i store perioder rigtigt gode præstationer, og derfor er det selvfølgelig frustrerende for alle, at vi ikke fik point med fra de kampe.

- Det kan vi ikke ændre på nu, og vi har brug for en sejr og nogle point, siger Falk til klubbens hjemmeside.

Han glæder sig over, at der må komme flere fans til holdets kampe, og der ventes omkring 9500 tilskuere i Parken søndag aften.

- Det er vigtigt for os, at der igen er mange fans på tribunerne. Vi har været gennem en tid med modgang, og vi skal rejse os hurtigt. Det kan energien fra vores fans hjælpe os med, siger Falk.

Midtbanespilleren ser trods nederlagene til FCM og AGF lyspunkter i spillet, der danner grobund for optimisme om en sejr over Brøndby.

- Vi ved, at vejen til det er en god præstation som hold, og paradoksalt nok synes jeg faktisk, at vi har bevæget os fremad præstationsmæssigt med de to seneste kampe.

- Nu skal vi have tre point ud af det, fastslår Falk.

I sæsonens tre første derbyer er det blevet til en hjemmesejr og et nederlag og en uafgjort på udebane.

- Vi har stadig spillere, der er på vej tilbage fra skader og nye, der er gået ud med skader, men vi har stadig masser af gode spillere. Og vi skal altid slå Brøndby.

- Det betyder meget for vores position i ligaen, for vores fans, for os spillere og for hele klubben, siger Falk.

FCK må igen klare sig uden angriberen Dame N'Doye, der efter 80 minutter i kampen mod AGF fortsat er fysisk hæmmet.

- Vi havde håbet, at N'Doye ville restituere i løbet af ugen, så han kunne være klar, men hans knæ er ikke klar til kamp endnu, siger FCK-træner Ståle Solbakken.

FCK er også uden Ragnar Sigurdsson, Michael Santos, Viktor Fischer og Andreas Bjelland på grund af skader.

Til gengæld er FCK-backen Nicolai Boilesen med i den endelige kamptrup for første gang siden en knæskade for lidt over et år siden.