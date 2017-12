FCK-stjerne: Vi er nødt til at holde sammen nu

Det erkender FCK-kantspilleren Benjamin Verbic, der søndag var med til at tabe 1-3 hjemme til FC Nordsjælland i Superligaen.

- Vi er ikke vant til det. Vi bygger os op til de vigtige kampe, men "fucker det op" igen og igen. Det er hårdt for os.

- Det hårdeste er at møde op mandag, hvor vi er nødt til at snakke om det hele igen. Og vi har hørt den samme historie så mange gange.

- Vi er nødt til at holde sammen. Mod FC Nordsjælland lignede vi ikke et hold. Alle spillere spillede for sig selv, og det er ikke acceptabelt, siger Verbic.

FCK vandt i sidste spillerunde 5-1 hjemme over Lyngby og havde håbet på yderligere seks point i ligaen inden vinterpausen.

- Vi ville have ni point i de sidste tre kampe, så vi kunne komme så tæt på de to-tre øverste hold. Og vi fik tre point mod Lyngby, men tabte så mod FC Nordsjælland.

- Vi vil have alle tre point mod AaB, men nu skal vi lige spille mod Sheriff først, siger Verbic.

FCK skal møde FC Sheriff på torsdag i Europa League, mens AaB venter i den sidste ligakamp i Aalborg på søndag.

- Det må være et chok for fansene. Og det er det også for os. Vi er meget vrede og kede af det. Vi ser frem til næste kamp, så vi kan vise, hvad vi er lavet af.

- Det virkede som om, at vi ikke ville det nok mod FC Nordsjælland. Ved 2-1 jagtede vi en udligning og kontrollerede kampen, men målet til 3-1 fik os helt ned på jorden, og vi kunne ikke rejse os, siger Verbic.

FCK-træner Ståle Solbakken kan se Brøndby føre ligaen med 42 point efter 18 kampe. Det er 17 point mere end FCK på femtepladsen.

- Vi snakker ikke om mesterskabet nu. Vi kan ikke løbe fra, at det var målsætningen for os. Men vi kan ikke sætte en ny målsætning, efter hver kamp vi taber.

- Ingenting kan redde efteråret. Det er skidt, og det må vi leve med og tage med oprejst pande.

- Det kan være, vi får nogle fine kampe i Europa efter jul, men det kan ikke redde det faktum, at vi har været så ekstremt ustabile over så lang tid, siger Solbakken.