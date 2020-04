FCK-spiller får tre karantænedage for at skubbe betjent

FC København-angriberen Michael Santos har fået tre spilledages karantæne, efter at han skubbede til en politibetjent i forbindelse med FCK's 3-1-sejr ude over Celtic i februar.

Instansen forklarer baggrunden for karantænen på sin hjemmeside.

Her oplyser Uefa, at straffen skyldes, at Michael Santos overfaldt en anden person, der var til stede til kampen 27. februar på Celtic Park i Glasgow.

Episoden skete, da Pep Biel havde scoret til 2-1, og det var med at sikre FCK samlet avancement til ottendedelsfinalerne i Europa League.

Spanieren løb ud for at fejre målet med de tilrejsende fans i Skotland, men der opstod tumult i jubeleuforien nede på banen, hvor både vagter og betjente var til stede.

I den forbindelse stødte Michael Santos sammen med en betjent, som faldt til jorden efter et skub.

FCK er uenig i straffen og overvejer, om straffen skal appelleres. Det skriver klubben på sin hjemmeside.

- FCK mener, at straffen er for hård, når alle omstændigheder for sammenstødet tages i betragtning.

- Derfor har vi nu bedt Uefa om den skriftlige redegørelse for sanktionen for at kunne vurdere, om kendelsen skal appelleres, skriver FCK.

Karantænen betyder, at Michael Santos ikke kan være med i returopgøret hjemme mod tyrkiske Basaksehir. FCK tabte første opgør med 0-1 i Istanbul.

Hvis FCK går samlet videre, kan Michael Santos heller ikke være med i begge kampe i kvartfinalen.

Efter kampen i Tyrkiet er al europæisk fodbold lukket ned som følge af udbruddet af coronavirus.

Og det vides endnu ikke, hvornår spillet kan genoptages.