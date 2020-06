FCK snubler i Farum og taber terræn i guldkampen

Pointdelingen betyder, at FCK har hele 11 point op til FC Midtjylland, der topper 3F Superligaen med ni runder tilbage af mesterskabsspillet.

FC København tabte søndag et vigtigt skridt i mesterskabskampen, da det blev 1-1 på udebane mod FC Nordsjælland efter en yderst seværdig affære.

FCK gik ellers til pause med en noget ufortjent føring, da FCN var toneangivende og skabte det meste i første halvleg.

I en forrygende anden halvleg med højt tempo og massevis af chancer kæmpede FCN sig dog tilbage og snuppede fortjent det ene point.

Farum-klubben overtager dermed foreløbigt fjerdepladsen fra Brøndby, der møder AGF senere søndag aften.

FCN startede som lyn og torden og skabte en række fine chancer i kampens indledning, men værterne udnyttede ikke overtaget.

Derfor tog FCK i stedet føringen i det 22. minut, da Jens Stage ugeneret steg til vejrs og stangede bolden i nettet til 1-0 på gæsternes første reelle mulighed.

FCN fortsatte trods den kolde dukkert, og mod slutningen af halvlegen vadede værterne i chancer.

Efter 36 minutter sparkede Mads Døhr Thychosen over fra få meters afstand, mens Mikkel Damsgaard momenter senere fik underkendt et mål for offside.

FCK overlevede stormvejret og indledte derfor anden halvleg med en kneben føring.

Den var særdeles tæt på at blive fordoblet efter 50 minutter, men overliggeren stod i vejen for Pep Biels flotte frisparksforsøg.

FC Nordsjælland skiftede Kamal Deen Sulemana ind kort efter, og i det 66. minut sparkede den 18-årige komet bolden op i nettaget og udlignede dermed til 1-1.

Det bølgede frem og tilbage mod kampens afslutning, og begge hold havde et forsøg på stolpen og et hav af store chancer, men den underholdende duel endte uden vinder.