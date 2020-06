FCK smider sejren i Brøndby-derby efter Bjelland-brøler

Men en stor fejl af FCK-stopperen Andreas Bjelland i det 90. minut førte til, at Brøndbys indskiftede angriber Mikael Uhre nemt kunne udligne.

En svag tilbagelægning fra Bjelland blev opsnappet af Uhre, som alene med FCK-keeper Karl-Johan Johnsson elegant udnyttede foræringen.

Med det ene point mistede FCK et skridt i håbet om at vinde mesterskabet. FCK er placeret på andenpladsen med 61 point efter 29 kampe.

FCM, som søndag aften hjemme møder AGF, topper rækken med 69 point.

Søndagens derby havde lidt af det hele.

Brøndby spillede bedst og havde de fleste og største chancer i første halvleg, og angriberen Simon Hedlund burde have scoret på et af de to forsøg, svenskeren havde.

Men begge gange stod landsmanden Karl-Johan Johnsson i vejen i FCK-buret.

Også midtbanespilleren Lasse Vigen Christensen og angriberen Samuel Mraz forsøgte sig for hjemmeholdet, men Johnsson var hele tiden på plads inde på stregen.

Bedste forsøg fra FCK kom fra backen Pierre Bengtsson, som holdt bolden godt nede, men ikke kunne overliste Brøndby-målmand Marvin Schwäbe.

Der var som vanligt masser af intensitet og hårde nærkampe i derbyet.

FCK-anfører Carlos Zeca stod for en af de hårdeste tacklinger efter 20 minutter. Grækeren kom glidende og tacklede igennem på både bold og mand, men han slap med en advarsel.

Det var hjemmeholdets tilskuere ikke tilfredse med, og de brokkede sig højlydt i samlet flok og krævede udvisning.

Eller rettere stod tilskuerne med to meters afstand og tre tommer sæder imellem sig på grund af coronapandemien og hidsede sig op. Lidt af et særsyn.

Brøndby var et af tre hjemmehold, der i 29. spillerunde er med i et forsøg med mere end 500 tilskuere. Der var søndag mødt omkring 3000 op på stadion.

Og det så ud til at forløbe fornuftigt uden synlige problemer. Hvis forsøgene går godt, kan det åbne op for flere tilskuere.

I anden halvleg var der chancer i begge ender, og begge hold ramte træværket.

Efter lidt under en times spil agerede Bjelland redningsmand på selve målstregen, da Brøndby-backen Anthony Jung skød fladt mod mål.

Et kvarter senere var Brøndby-stopperen Hjörtur Hermannsson tæt på, men islændingen kom for sent ved bageste stolpe efter et frispark.

Det var først, da Biel scorede et kvarter før tid, at der blev åbnet helt op for begge holds offensiv.

Den indskiftede Brøndby-spiller Jesper Lindstrøm kiksede blandt andet fælt på en kæmpe chance, og udligningen udeblev i første omgang.

Målhelten Uhre skød desuden på overliggeren for Brøndby kort inden sin scoring.

FCK-angriberen Michael Santos ramte stolpen, inden uruguayaneren udgik med en skade i en hæsblæsende afslutning på derbyet, der endte med pointdeling.