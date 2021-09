FCK smider dukseplads og chance for udbrud

Foran 34.378 tilskuere i Parken - det højeste antal til en superligakamp siden 2006 - havde FC København alletiders chance for at slå et tidligt hul i toppen af Superligaen, hvor mange forventer en tvekamp om guldet mellem FC København og FC Midtjylland.

Men trods et gunstigt udgangspunkt for sejr tabte FCK med 0-1, og i stedet for københavnsk føring i toppen på fem point er FCM tilbage i førersædet med et knebent forspring på et point.

Som ubesejret siden maj og i 15 betydende kampe i denne sæson kom FCK til topbraget som favorit, og da FCM's Evander allerede efter 25 minutter tilmed blev udvist for en grim tackling, var alt lagt til rette for Jess Thorups tropper.

Men med en forsvarsindsats af Guds nåde holdt FCM stand, og tilsat Brumados langskudsmål kort efter pausen kom de tre point med hjem til Heden.

Sejren giver stor tro på egne evner i FCM, pointerer træner Bo Henriksen.

- Det vigtigste ved førstepladsen er, at vi skabte en tro på hinanden. Vi viste mod FCK, at når vi forsvarer og kæmper, som vi gjorde, så bliver vi svære at slå. Det er vigtigere end pointene, for nu har vi sat en standard for, hvad vi kan forvente, siger FCM-træneren.

Skuffende for FC København var det særligt, at holdet nærmest ikke kom til åbne chancer i overtal.

FCK-træner Jess Thorup mener, at hans hold var bedst 11 mod 11.

- I starten kom vi ned bag dem og skabte chancer, men da vi så kom i overtal, tænkte vi, det nok skulle gå. Da vi så kom bagud, blev vi bange, fordi vi var ved at miste noget, siger Thorup.

- Det der skuffer mig mest er, at vi med ni sejre i streg ikke havde mere selvtillid med i bagagen. Kampens betydning pressede os, og vi blev febrilske for at komme tilbage. Det håndterede vi ikke godt. Vi skabte ikke nok, og det skuffer mig.

Thorup frygter dog ikke, at FCK er rystet ud af kurs med nederlaget.

Mens FCK og FCM giver hinanden tæt kamp om mesterskabet, ser det noget dystert ud for sidste sæsons mesterhold, Brøndby.

Søndag nåede Niels Frederiksens mandskab et nyt lavpunkt med nederlaget på 0-1 ude mod Sønderjyske, hvor Brøndby ikke havde et eneste forsøg inden for målrammen.

- Det er da ikke morsomt, når folk begynder at snakke om krise. Det var sjovere sidste år, da vi vandt så mange kampe, siger Niels Frederiksen, der ikke afviser, at 3-5-2-formationen, som var en af nøglerne til sidste sæsons guld, kan stå for skud.

Brøndby har blot en sejr og otte point for ni kampe og er tættere på en nedrykningsplads end en billet til mesterskabsslutspillet.