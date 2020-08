FCK slipper for Robinho i Europa League

FC København slipper for at forholde sig til den brasilianske tekniker Robinho i onsdagens Europa League-ottendedelsfinale mod Istanbul Basaksehir.

Det siger Istanbul Basaksehirs cheftræner, Okan Buruk, på et pressemøde i Parken.

- Robinho har ønsket at tage hjem til Brasilien, og det har vi givet ham lov til, siger cheftræneren.

Robinhos kontrakt med Basaksehir står til at udløbe efter sæsonen - som potentielt kan være ovre onsdag - og han synes derfor færdig i den tyrkiske mesterklub.

Angrebsmakkeren Demba Ba, der blandt andet har en fortid som målsluger i Premier League, er sikker på, at andre spillere kan tage over for Robinho, selv om brasilianeren har store kvaliteter.

- Robinho er en stærk spiller med store kvaliteter, men han har taget en beslutning om at stoppe hos os tidligere end forventet. Vi har andre spillere med store kvaliteter, og de skal steppe op, så vi kan kvalificere os til kvartfinalen, siger Demba Ba.

36-årige Robinho blev skiftet ind med et kvarter tilbage af den første kamp mellem holdene, da Basaksehir vandt 1-0. Kampen blev spillet 12. marts i udkanten af Istanbul, før coronavirus lammede europæisk fodbold.

Ved den lejlighed var der tilskuere på stadion, men det kommer der ikke til at være onsdag i Parken. Det er umiddelbart en fordel for Basaksehir, mener Demba Ba.

- Det bliver en meget svær kamp, for vi så i den første kamp, at FCK er et meget velorganiseret hold. Men vi skal forsøge at fortsætte i samme spor, som i resten af sæsonen, hvor vi har vundet vores kampe.

- Det er en fordel for os, at kampen bliver spillet uden tilskuere. Men samtidig kan mange fans på stadion også lægge pres på hjemmeholdet. Uanset hvad er det selvfølgelig ikke ideelt at spille fodbold uden tilskuere, siger Demba Ba.

Cheftræner Okan Buruk påtager sig gerne favoritværdigheden før returkampen.

- Vi ved, at det bliver en svær kamp, men vi vandt den første kamp 1-0, og det giver os fordelen.

- FCK spillede rigtig godt i den første kamp i deres 4-4-2-formation, og de forsvarede og angreb som hold. Men vi har også luret deres svagheder og styrker, siger Okan Buruk uden at uddybe.

Okan Buruk har tidligere fejret en stor triumf i Parken. Han spillede for Galatasaray, da holdet vandt Uefa Cup-finalen over Arsenal i 2000 på det danske nationalstadion.