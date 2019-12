FCK slås for sig selv og danske pladser i Europa

Som den eneste tilbageværende repræsentant i Europa skal FCK forsøge at skrabe nok point sammen i denne sæson, således at Danmark kan holde fast i sin placering i top-15 på Uefas koefficient-rangliste.

Lige nu er Danmark nummer 13 på listen, der tæller alle danske point sammen i denne og de fire foregående sæsoner.

En plads i top-15 vil betyde, at Danmark i sæsonen 2021/22 har to hold med i Champions League-kvalifikationen og en enkelt deltager i Europa League-kvalifikationen.

Desuden vil Danmark få to hold med i kvalifikationen til Conference League, der bliver indført som den tredje og mindste af de tre europæiske turneringer.

Slutter Danmark uden for top-15, bliver der kun én dansk deltager i kvalifikationen til Champions League og tre deltagere i Conference League.

Efter de seneste dages resultater i Champions League kan Tjekkiet, Kroatien og Serbien ikke længere overhale Danmark. Det kan derimod Skotland, Cypern, Grækenland og Schweiz.

FCK-spilleren Viktor Fischer mener, at det er fantastisk for Danmark, at FCK har gjort det så godt i Europa i de seneste år.

- I bund og grund - og det lyder lidt egoistisk - gør vi det for vores egen skyld. Vi har ambitioner som klub, vi vil mere som klub, vi vil med i Europa hvert år, og vi vil gå videre fra Europa League-gruppen.

- Og hvis det kommer andre danske hold til gode, så er det jo fantastisk. Jo bedre den danske liga kan blive på sigt med flere hold i Europa, jo bedre vil det være, siger Fischer.

- Det må være målsætningen for dansk fodbold generelt. Det mener jeg absolut. Men det starter med, at vi som klub gør det for vores egen skyld.

- Og hvis vi hjælper resten af landet, så er det kun en bonus, siger han.

FCK-træner Ståle Solbakken fokuserer primært på at få sit eget hold videre, og så må alt andet komme i anden række.

- Denne kamp betyder, at vi har mulighed for at vinde et gruppespil, og at vi kan spille europæiske kampe efter jul.

- Og så har det betydning for Danmarks point i Europa. Så det har betydning på mange fronter, siger Solbakken.

En sejr eller uafgjort mod svenskerne vil sende FCK videre til turneringens 16.-delsfinaler i februar 2020.

- Først og fremmest er det en fodboldkamp, vi meget gerne vil vinde. Det er det, det handler om. Vi kan ikke gå og tænke på alt muligt andet.

- Vi kender præmisserne, og hvis vi vinder eller spiller uafgjort, så bliver det en god dag. Hvis vi taber, så bliver det en dårlig dag, siger Solbakken.

Kampen mod Malmö FF begynder torsdag klokken 18.55.