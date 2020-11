FCK slår optimistisk bundhold i medrivende målfest

Men værterne greb sine chancer og holdt i de sidste 18 minutter stand, efter at FCK-anfører Carlos Zeca blev udvist.

Med 4-2-sejren er FCK på syvendepladsen, mens Lyngby ligger sidst med to point. Og man har altså fortsat sæsonens første sejr til gode.

Den sløje sæsonstart kunne dog ikke anes på Lyngby i kampens start, for gæsterne kom ud og dominerede på FCK's hjemmebane.

Symptomatisk for sæsonen scorede Lyngby dog ikke på gode chancer til kantspiller Lasse Fosgaard og angriber Emil Nielsen.

Lyngbys dominans skyldtes blandt andet et usammenhængende pres og dårlige afleveringer i FCK-lejren, men det fik favoritterne rettet en anelse op på frem mod pausen, og det gav pote.

Således bragte FCK sig på 2-0 på to hurtige scoringer inden pausen, da angriber Jonas Wind headede FCK foran, inden Lyngbys Mathias Hebo Rasmussen scorede et uheldigt selvmål.

En kold spand vand i hovedet på ellers velspillende Lyngby. Men det lod ikke til at gå gæsterne på, for de svarede igen med det samme i anden halvleg.

Efter 50 minutter tillod dårlig opdækning hos FCK nemlig, at Fosgaard kunne rette op på sin afbrænder, da han helt fri kunne dirigere en reducering i mål til 1-2.

Og kort efter scorede midtbanespiller Victor Torp endda til 2-2 efter en strålende aktion.

Det lod til, at FCK's svingende stime, der inden kampen havde givet syv point i seks runder, skulle fortsætte. Men så skruede værterne bissen på og viste den forskel, der burde være på de to hold.

FCK gentog Lyngbys to scoringer på fire minutter, da en liggende Wind blev ramt og rettede et føringsmål i nettet, inden Kamil Wilczek kunne snøre sækken med et forrygende mål til 4-2, som forblev slutstillingen trods Zecas udvisning.