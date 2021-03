FCK slår Vejle til sidst og nærmer sig topholdene

Efter to pointdelinger på stribe kom FC København onsdag aften tilbage på sporet med en sen 2-1-sejr i hjemmekampen mod Vejle.

Foran københavnerne ligger Brøndby og FC Midtjylland med henholdsvis tre og fem points forspring og en kamp i hånden.

Skuffelsen lurede længe for FCK, da Vejle flot havde kæmpet sig tilbage på 1-1, men en lille håndfuld minutter før tid sikrede Mohamed Daramy værterne alle tre point.

Vejle gjorde glimrende figur i Parken, men oprykkerne manglede den sidste skarphed og det sidste held for at få noget ud af opgøret.

Oprykkerne forbliver på tiendepladsen med ti point ned til Lyngby og AC Horsens, men begge bundhold har vundet deres seneste kamp og har dermed sat jagten på Vejle ind.

FCK greb taktstokken fra første fløjt og sad på boldbesiddelsen, men værternes overtag udmøntede sig sjældent i åbne målchancer.

Vejle stod som forventet ganske kompakt og lurede på hurtige omstillinger, men efter et indledende FCK-tryk kom gæsterne bedre med og fik gang i kombinationerne.

Under Jess Thorups ledelse er FCK begyndt at satse mere på offensive dødbolde, og sådan en gav pote i det 28. minut, hvor Mathias "Zanka" Jørgensen stangede et hjørnespark i kassen til 1-0.

Vejle blev tilsyneladende ikke skræmt af FCK i første halvleg, for gæsterne kom stærkt ud efter pausen og bød løverne op til dans.

I det 67. minut lykkedes det Vejle at udligne, da en afslutning fra Ylber Ramadani blev rettet af og strøg i mål til 1-1 helt ude ved stolpen.

FCK pressede på til sidst, og efter 86 minutter kom forløsningen, da indskiftede Mohamed Daramy scorede til 2-1 og blev matchvinder.