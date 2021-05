FCK slår FCM i vildt drama og åbner guldkampen totalt

FCK's sejr betyder nemlig, at tre hold kan vinde mesterskabet i sidste spillerunde på næste mandag, da FCM er på 57 point, mens Brøndby og FCK har 55, inden Brøndby spiller sin næstsidste kamp mod AGF torsdag.

Med en vanvittig dramatisk 4-2-sejr på hjemmebane over FC Midtjylland åbnede FC København fuldstændig kampen om det danske mesterskab onsdag aften.

Onsdagens kamp var et drama af en anden verden, hvor der blev scoret fire mål på et kvarter i første halvleg, inden FCK lukkede og slukkede festen mod FCM's ti mand i slutningen af anden halvleg.

FCK-angriberen Jonas Wind fik den eneste helt store mulighed i en indledning, der var præget af mange dueller og to velorganiserede defensiver, men efter 30 minutter fik kampen sit første mål, da Lukas Lerager headede FCK på 1-0, og så tog kampen for alvor fart.

FCM pressede med det samme på, så kort efter udlignede angriber Sory Kaba på et fantastisk mål, da han efter en fortrinlig aflevering lobbede bolden over FCK-målmand Sten Grytebust til 1-1.

Dramaet fortsatte, da FCM efter 40 minutter blev tildelt et straffespark i en særdeles kontroversiel situation, hvor FCK'erne appellerede for, at VAR overså en hånd på bolden.

FCM's Alexander Scholz scorede til 2-1, og med gestikulationer ud mod FCK-fansene fik flere FCM'ere sat gang i Parken.

Temperamenterne kom også i kog på banen med flere hårde dueller, og inden pausen nåede FCK så at udligne, da Kamil Wilczek kom over en ripost, som han sikkert sparkede i mål til pausestillingen 2-2.

FCM fik i anden halvlegs indledning to gode muligheder, men flotte redninger af Sten Grytebust holdt FCK på 2-2, og så tog FCK overtaget.

I det 76. minut fik dramaet nyt liv, da Wind tilkæmpede sig et straffespark efter en forrygende detalje.

FCM's Dion Cools fik rødt kort for forseelsen, inden Wind hamrede FCK på 3-2, og så var guldkampen på vej mod at åbne sig fuldstændig.

FCM skiftede offensivt ind og prøvede at få et udlignende mål, men i stedet lukkede indskiftede Mohamed Daramy kampen med en flot 4-2-scoring.

I sidste runde møder FCK på udebane Randers FC. Brøndby, som torsdag gæster AGF, skal hjemme møde FC Nordsjælland i sidste runde, mens FCM tager imod AGF.