FCK slår Brøndby i medrivende rivalopgør i flot kulisse

For første gang siden 1. december 2019 blev det københavnske derby spillet uden restriktioner, og det betød betød, at 31.297 tilskuere var på plads i et yderst stemningsfyldt Parken.

De buldrende tribuner sørgede for, at kampen måtte afbrydes, kort efter den var fløjtet i gang. Fyrværkeri og kanonslag lagde et tungt tæppe af røg over hele banen.

Efter et kvarters tid kom spillerne tilbage på grønsværen.

FCK-træner Jess Thorup havde ofret en angriber for at spille med en ekstra mand på midtbanen, og det gav københavnerne overtaget fra kampens start.

Brøndby var ellers en del på bolden, men havde sværere ved at spille chancerne lige så store som FCK.

På hjørnespark var begge hold dog skarpe med to scoringer til hver.

Sejren sender FCK op på tredjepladsen med otte point, mens Brøndby er nummer ni med tre point.

Da opgøret blev genoptaget efter afbrydelsen, skulle FCK-angriber Jonas Wind ikke bruge længe på at skabe jubel hos hovedparten af tilskuerne. I det 12. minut stangede han et hjørnespark i nettet.

Trods fine FCK-chancer for at fordoble føringen, var det Brøndbys midtbanespiller Tobias Børkeeiet, der udlignede i 26. minut, da han udnyttede en ripost efter et hjørnespark.

Ti minutter før pausen kom hjemmeholdet atter i front efter et hjørnespark, da FCK-stopperen David Khocholava stod fri ved bageste stolpe og styrede bolden i nettet til 2-1.

Anden halvleg var blot to minutter gammel, da Brøndby svarede tilbage med kampens fjerde mål efter hjørnespark. Denne gang var det forsvarsspilleren Sigurd Rosted, der headede bolden ind til 2-2.

I det 69. minut var Jonas Wind på pletten for anden gang i kampen, da han satte en inderside på et fladt indlæg og gjorde det til 3-2.

Ti minutter senere burde den indskiftede brøndbyangriber Mikael Uhre have udlignet, men han headede forbi tæt under mål.

Det blev straffet ni minutter før tid, da FCK-midtbanespilleren Pep Biel sparkede en ripost i nettet med et vip over i det lange hjørne til slutresultatet 4-2.