FCK skriver kontrakt med tidligere AGF-målmand

- Kamil er en meget talentfuld målmand og en stærk karakter med altid høje ambitioner på holdets og egne vegne.

- Han er aldrig tilfreds og presser altid sig selv og sine holdkammerater fremad, siger FCK-sportsdirektør Peter Christiansen i pressemeddelelsen.

- Han har vist sit værd i både Superligaen og hos Huddersfield, ligesom Liverpool har haft forlænget hans aftale undervejs i hans tid der, hvilket også vidner om kvalitet.

- Nu får han et mere fast ståsted, og vi ser ham som klar styrkelse af vores keeperteam, som han tilføjer nogle nye dimensioner, som giver vores spil andre facetter og muligheder både defensivt og offensivt, siger Peter Christiansen.

Grabara er noteret for 19 U21-landskampe for Polen. Han kom dog aldrig i kamp for Liverpools førstehold. Han ser frem til sin tid i FCK.

- Jeg ser virkelig frem til at blive en del af FCK, som ikke bare er en stor klub i Danmark og Skandinavien, men også i resten af Europa, siger Grabara.

- Jeg kender klubben fra min tid i Danmark, og jeg har prøvet at spille i Parken som modstander. Det er et fantastisk sted at være fodboldspiller, og jeg glæder mig til at prøve det som FCK-spiller, siger Grabara, der får trøje nummer 1.

Cheftræner Jess Thorup siger:

- Vi kender ham som en virkelig stærk målmand med lynhurtige reflekser og god pondus i feltet.

- Han er en lidt anden og mere fysisk type end vores andre keepere, så det giver os andre muligheder. Der bliver helt sikkert hård konkurrence om pladsen, men sådan har det altid været i FCK, og sådan skal det også være.

FCK har allerede et par prominente målmænd i truppen. Svenske Karl-Johan Johnsson har netop været med Sverige til EM, mens Sten Grytebust er inde omkring det norske landshold.

For nylig hentede FCK den 18-årige svenske keeper Johan Guadagno i Manchester United.