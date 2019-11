Pieros Sotiriou fejrer her sit mål til 2-1 under søndagens kamp i Telia Parken. To sene scoringer af den cypriotiske angriber sikrede sejren til hjemmeholdet.

FCK skifter banen i Parken inden weekendens derby

Fodboldklubben FC København udskifter det hårdt kritiserede græstæppe i Telia Parken forud for opgøret mod Brøndby søndag den 1. december.

Det oplyser FCK på sin hjemmeside.

Det er en ny bane fra Holland, der vil blive leveret og lagt inden søndagens kamp. Arbejdet med at udskifte banen ventes at blive afsluttet torsdag eller fredag, lyder det i pressemeddelelsen fra FCK.

Græstæppet er senest blandt andet blevet kritiseret i forbindelse med det danske fodboldlandsholds EM-kvalifikationskamp mod Gibraltar.

Landstræner Åge Hareide var blandt de utilfredse.

- Det har været et problem i de fire år, jeg har været landstræner. Parkens bane har været ujævn og knoldet tidligere, og vi skal have de bedste betingelser for at spille fodbold, sagde han efter forrige uges landskamp.

FCK oplyser, at der stadig bliver arbejdet på en mere langsigtet løsning.

- I forhold til at arbejde for en bedre bane på sigt har vi gennem en periode samarbejdet med UEFA's foretrukne samarbejdspartner omkring baner, STRI, der er ved at lave en rapport med anbefalinger.

- Rapporten skal belyse, hvilke initiativer vi på både den korte og lange bane kan iværksætte for at sætte overliggeren højere for både vores bane i Telia Parken til FCK-kampe og landskampe, lyder det.

FCK sikrede sig med to sene scoringer en kneben 2-1-sejr over Hobro i søndagens hjemmekamp i 3F Superligaen.

Københavnerne har fire point op til FC Midtjylland, der topper tabellen.