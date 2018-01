FCK sender midtbanespiller til skotske Hearts

FC København siger farvel til midtbanespilleren Danny Amankwaa et halvt år før, at parternes kontrakt med hinanden udløber.

Det oplyser FCK på klubbens hjemmeside.

Danny Amankwaa har fået lov at skifte klub på en fri transfer, da hans kontrakt med FCK løb yderligere et halvt år.

- Vi har besluttet ikke at forlange en overgangssum, selv om den med seks måneder af kontrakten heller ikke havde været stor.

- Men det har givet Danny muligheden for et udlandsophold i Hearts, og vi ønsker ham al mulig held og lykke i fremtiden, siger FCK-træner Ståle Solbakken.

Midtbanespilleren nåede at spille 99 kampe for FCK, og han var med i trupperne, der vandt tre mesterskaber og tre pokaltitler med klubben.

- Jeg havde drømt om et stort gennembrud i FCK, men jeg har haft nogle skader, der er kommet i vejen for det nogle gange.

- Jeg har brug for at få en masse kampe på højt niveau for at udvikle mig optimalt, og det går jeg nu efter at få et andet sted, siger Danny Amankwaa til FCK's hjemmeside.