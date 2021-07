FCK sender bænket angriber til HSV

FC København udlejer Mikkel Kaufmann til Hamburger SV, der spiller i den næstbedste tyske række.

20-årige Kaufmann lejes ud for den kommende sæson, skriver FCK på sin hjemmeside.

- Vi har haft en del henvendelser på Kaufmann, men både vi og han anser denne løsning for den mest attraktive ud fra et sportslig perspektiv, siger FCK-sportsdirektør Peter Christiansen.

- Kaufmann stod jo ikke forrest i køen her hos os, og det er bedst for hans udvikling, at han kommer til en klub, hvor han har kortere til spilletid.

- HSV ville rigtig gerne have ham, og det er jo ikke en hvilken som helst klub, så vi skal nok få ham tilbage i en skarpere og stærkere udgave, siger Peter Christiansen.

Den tyske traditionsklub glippede igen i den forgange sæson oprykning til Bundesligaen efter en lang sæson, hvor det har set godt ud for nordtyskerne.

Efter 55 sæsoner i den bedste tyske række rykkede HSV ned i 2. Bundesliga i 2018. Inden da var HSV det eneste hold, der havde spillet i Bundesligaen, siden den opstod i 1963.

Siden har HSV kæmpet med i toppen af 2. Bundesliga, men oprykningen er glippet tre år i træk.

- Det pres, han kommer under i Hamburg og i 2. Bundesliga vil helt sikkert være givende for hans udvikling, så vi ønsker Kauf held og lykke med opholdet og glæder os til at følge hans præstationer i Hamburg, siger Peter Christiansen.

Kaufmann er noteret for 38 kampe for FCK, siden han kom fra AaB i januar 2020.

- Jeg havde glædet mig til at kæmpe om pladserne i angrebet i København, men den her spændende mulighed ser jeg også frem til at prøve kræfter med, siger Kaufmann.

- Hamburg er også både en fed klub og en fed by, og der er enorme forventninger til, at det nu skal lykkes at komme tilbage i Bundesligaen.

- Derfor er presset mindst lige så stort som i FCK, og jeg er sikker på, at det kan udvikle mig både som spiller og menneske at tage et år dernede, siger angriberen.