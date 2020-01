FCK sender Carlo Holse til Norge

Han har undervejs været udlejet til Esbjerg, men vendte i sommer tilbage til København.

- Carlo har helt sikkert mange af de redskaber, der skal til for at etablere sig på højt niveau, og han har også været en god spiller for FC København, men han er afhængig af at få mere regelmæssig spilletid, end vi kan tilbyde, siger FCK-manager Ståle Solbakken i pressemeddelelsen.

- Han har en alder, hvor han skal spille flere kampe på højt niveau for at tage de næste skridt, og det er vanskeligt for ham i FCK, hvor konkurrencen på hans positioner er meget hård.

Klubben melder ikke noget om, hvor meget Rosenborg har betalt for 20-årige Holse, men Solbakken kalder det en "fair sum".

- Rosenborg har betalt en fair sum til os, og klubben er et godt match for ham, fordi han kommer til at spille i en topklub i en god liga, hvor han samtidig får bedre muligheder for at spille sig til en mere fast plads på holdet, siger han.

Holse nåede 46 kampe og fire mål for FCK.