FCK sender Andreas Bjelland hjem til Lyngby på leje

Andreas Bjelland vender "hjem" til Lyngby.

Torsdag skriver FC København på sin hjemmeside, at midterforsvareren i den kommende sæson skal spille i 1.-divisionsklubben på en lejeaftale.

Dermed vender Bjelland tilbage til Lyngby, som han fik sin fodboldopdragelse i og også er medejer af som en del af Friends of Lyngby, der i 2018 overtog klubben, da den var i store økonomiske problemer.

Bjelland spillede som professionel i Lyngby fra 2009 til 2011, hvor turen gik til FC Nordsjælland. Derefter blev det til ophold i hollandske Twente og engelske Brentford, inden han i 2018 vendte tilbage til Danmark for at spille for FCK.

- Min tid i FCK startede rigtigt godt, men det er ingen hemmelighed, at jeg gerne ville have spillet meget mere, end jeg har haft mulighed for, siger Bjelland på FCK's hjemmeside.

- Sådan er det nogle gange, og jeg har haft det rigtigt godt i hverdagen i klubben med staben og mine holdkammerater.

- De fleste ved, at Lyngby betyder meget for mig, og jeg vil gøre, hvad jeg kan for at bidrage til, at klubben snart er i Superligaen igen.

Lyngby rykkede i sidste sæson ud af landets bedste fodboldrække.