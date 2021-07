FCK sender Andreas Bjelland hjem til Lyngby på leje

Andreas Bjelland tager hjem til Lyngby fra FC København.

Torsdag skriver FCK på sin hjemmeside, at midterforsvareren i den kommende sæson skal spille i 1.-divisionsklubben på en lejeaftale. Lyngby bekræfter ligeledes aftalen på sin hjemmeside.

Dermed vender Bjelland tilbage til Lyngby, som han fik sin fodboldopdragelse i og også er medejer af som en del af Friends of Lyngby, der i 2018 overtog klubben, da den var i store økonomiske problemer.

Bjelland spillede som professionel i Lyngby frem til 2009, hvor turen gik til FC Nordsjælland. Derefter blev det til ophold i hollandske Twente og engelske Brentford, inden han i 2018 vendte tilbage til Danmark for at spille for FCK.

- Min tid i FCK startede rigtigt godt, men det er ingen hemmelighed, at jeg gerne ville have spillet meget mere, end jeg har haft mulighed for, siger Bjelland på FCK's hjemmeside.

- Sådan er det nogle gange, og jeg har haft det rigtigt godt i hverdagen i klubben med staben og mine holdkammerater.

- De fleste ved, at Lyngby betyder meget for mig, og jeg vil gøre, hvad jeg kan for at bidrage til, at klubben snart er i Superligaen igen.

Andreas Bjelland har indtil nu angiveligt været en af de højest lønnede spillere i Superligaen. Ifølge B.T. vil FCK i den kommende sæson da også fortsat betale en del af forsvarsspilleren hyre, skriver avisen.

Bjellands kontrakt med FCK udløber efter den kommende sæson, så det er nærliggende at tro, at den 33-årige stopper har spillet sin sidste kamp for hovedstadsklubben.

På sin hjemmeside takker FCK da også Bjelland for hans indsats for klubben og ønsker ham alt det bedste i fremtiden.

I Lyngby jubler de over Bjellands ankomst.

- Bjelland vil tilbage og spille kampe, og det kan han komme til her. Han er top dedikeret til klubben og projektet, og han bliver en enorm ressource for os, også uden for banen, siger talentchef Nicas Kjeldsen på klubbens hjemmeside.

- Han er den ledertype, vi har været på udkig efter. Og han kan med sin erfaring og mentalitet bidrage til vores miljø og til vores unge spillere. Vi ved, hvad vi får, og uanset hvad kommer han her for at spille og være en del af klubbens projekt. Så da muligheden opstod, var vi ikke i tvivl om, at det var en god løsning for os.

Lyngby rykkede i sidste sæson ud af landets bedste fodboldrække.