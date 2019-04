FCK sætter FCM på plads i Superligaens guldduel

Andreas Bjelland bragte FCK foran på et hovedstød, mens Dame N'Doye med to pletskud slog hjemmeholdets triumf fast.

Med seks runder igen har FCK 73 point, mens FCM har 65.

Muligheden for det store forspring i tabellen gjorde, at torsdagens opgør på forhånd var udset som potentielt afgørende for fordelingen af guld og sølv.

Spillerne gik da også på banen til et decideret festfyrværkeri, der fyldte banen med røg i kampens første minutter.

Da tågen lettede, var FCK-defensiven ved at forære FCM et åbningsmål. En fejlaflevering af Andreas Bjelland blev opsnappet af FCM, og efter lidt klumpspil sparkede stortalentet Evander en halv meter forbi mål.

FCK var dog toneangivende i kampens første fase, og københavnerne sneg sig langsomt tættere på gæsternes mål.

Midtvejs i første halvleg var Dame N'Doye tæt på, da han slap fri, men senegaleserens flade afslutning gik tæt forbi mål.

I stedet blev det Bjelland, der bragte FCK på 1-0 i det 26. minut. Jesper Hansen parerede et hårdt indlæg direkte ud i panden på forsvarsspilleren, som headede den i mål.

FCM kiggede momentvis forbi i den anden ende. Efter en halv time var der optræk til en friløber, men den lange angriber Paul Onuachu fik ikke kontrolleret bolden ordentligt.

Det gjorde N'Doye til gengæld på et hjørnespark i det 39. minut.

Før torsdagens kamp havde han scoret 11 mål i 12 superligakampe mod FCM, og den tendens fortsatte, da han vendte hurtigt rundt og sparkede kuglen i nettet.

Fem minutter før pausen var midtjyderne snublende tæt på at udligne. Bolden ramte overliggeren og dansede på målstregen, men ind ville den ikke.

Bagud 0-2 skulle gæsterne hive noget op af posen. Onuachu var få centimeter fra at reducere, da uret havde rundet 53 minutter, men nigerianerens hovedstød strøg forbi buret.

Hans offensive kollega Frank Onyeka forsøgte sig også med et fladt forsøg, men det manglede saft og kraft.

Midtjydernes håb om et comeback led et alvorligt knæk, da N'Doye igen var på spil efter 62 minutter. Jonas Wind fandt N'Doye, som efter et smart vip til sig selv bankede bolden i mål til 3-0.

Tremålsføringen satte FCK aldrig over styr. Reservemålmand Stephan Andersen blev sat ind i stedet for en skadet Jesse Joronen, men det betød ikke noget for resultatet.

Påskeprogrammet fortsætter mandag for FC København og FC Midtjylland, der møder henholdsvis FC Nordsjælland og Brøndby.