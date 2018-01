FCK sælger teenagetalent til topklub i Bundesligaen

- Vi oplever en stor interesse for de spillere, der bliver udviklet i vores stærke talentafdeling, og her er der tale om, at der er betalt et ekstraordinært stort beløb for Mads Bidstrup.

- Vi ved, at Mads og hans familie har tænkt grundigt over, om de ønskede at tage det her skridt, og vi må græde med det ene øje og smile med det andet over den her handel, siger Solbakken til klubbens hjemmeside.

Han mener ikke, at FCK kunne holdet på teenagetalentet og sige nej til tilbuddet fra Leipzig.

Ifølge det tyske nyhedsbureau dpa skal Leipzig betale FCK to millioner euro (15 millioner kroner) for Mads Bidstrup, der bliver 17 år den 25. februar.

- Det er en stor cadeau til det arbejde, der bliver lavet i talentafdelingen, som det seneste halve år har sendt spillere videre, der prismæssigt er i den absolutte top i verden i deres årgange. Det er en klar blåstempling af deres arbejde.

- Vores plan er stadig, at vi skal udvikle spillere til vores eget førstehold, og vi har sagt nej til mange tilbud de seneste 12 måneder.

- Men med den talentmasse, vi har, er det uundgåeligt, at der ind imellem vil være tilbud, vi ikke kan sige nej til på en meningsfuld måde, forklarer Solbakken.

I Leipzig bliver Mads Bidstrup holdkammerat med den danske landsholdsangriber Yussuf Poulsen. Mads Bidstrup har spillet tre kampe på det danske U17-landshold.