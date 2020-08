Sotirios Papagiannopoulos - her mod Celtic - skifter hjem til Sverige efter to år i FC København.

FCK sælger svensk forsvarsspiller til AIK

FC København har solgt den svenske forsvarsspiller Sotirios Papagiannopoulos til AIK fra Stockholm.

Han skifter med øjeblikkelig virkning, oplyser FCK på sin hjemmeside.

- "Sotte" viste især i efteråret 2019, at han er en spiller på højt niveau, og han har været et godt og professionelt bekendtskab både på og uden for banen i hele sin tid i klubben, siger manager Ståle Solbakken.

I 2020 har svenskeren dog oftest været reserve i klubben.

- Han har brug for at spille mere fast, og det var der ikke udsigt til i FCK på den korte bane. AIK er en stor klub, der giver ham mulighed for at være en del af et tophold, lyder det fra Solbakken.

Papagiannopoulos kom til FCK i sommeren 2018 fra Östersunds FK og nåede 71 kampe for klubben.

Han udtrykker glæde over sin tid i den danske hovedstadsklub.

- Jeg har lært meget her og skabt gode relationer gennem de seneste to år. Jeg kommer til at savne en masse mennesker, og jeg vil gerne takke alle i klubben, der har taget sig godt af mig her, siger Papagiannopoulos.

- Jeg er dog snart 30 år, og derfor er det vigtigt for mig, at jeg bliver mere fast del af et hold rent kampmæssigt. AIK er en ambitiøs og stor klub, ligesom Stockholm er en fantastisk by, så jeg ser frem til at komme i gang der.

AIK oplyser på sin hjemmeside, at kontrakten med den 29-årige Papagiannopoulos er gældende frem til udgangen af 2023.