FCK rykker fem talenter op på førsteholdet denne sommer

Det bliver den 18-årige venstreback nu belønnet for med en permanent forfremmelse til førsteholdet. Det samme gør to af holdkammeraterne - nemlig Rasmus Højlund og Valdemar Lund.

Derudover har FCK tidligere meldt ud, at William Bøving og Hakon Haraldsson også rykkes op i superligatruppen.

FCK-sportsdirektør Peter Christiansen kalder det en del af strategien med at få flere egenudviklede spillere i truppen. Det siger han til klubbens hjemmeside.

- Men de kommer det kun, hvis vi mener, at de har kvaliteten til at hjælpe os med at nå vores målsætninger, og vi tager ikke spillere ind i FCK's trup for at fylde nogle pladser op, men fordi de kan bidrage på banen.

- Det giver os nogle nye muligheder og redskaber i forhold til at sammensætte truppen, så vi er konkurrencedygtige.

- Nu har vi taget fem op denne sommer, og sådan bliver det næppe hvert år, men nu har vi de rigtige spillere til at gøre det, selv om de naturligvis stadig har masser af hårdt arbejde foran sig, siger Peter Christiansen.

Victor Kristiansen har optrådt 16 gange for FCK, mens den 18-årige angriber Rasmus Højlund er noteret for 5 kampe. 17-årige Valdemar Lund, der er midterforsvarer, har stadig sin debut til gode.

Victor Kristiansen blev i sidste uge udtaget til det danske U21-landsholds EM-kvartfinale mod Tyskland.

- Det er fedt og lidt vildt, at det er gået så stærkt, men jeg føler mig klar til at gå på fuld tid med førsteholdet og give den fuld pedal til træning, og når jeg får muligheden i kampene.

- Det er allerede gået over al forventning, men jeg ved, at jeg har masser af ting, jeg skal forbedre, siger Victor Kristiansen.