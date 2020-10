FCK rejser sig og slår FCN i underholdende affære

På hjemmebane vandt FCK med 3-2 over FC Nordsjælland efter et velspillet og underholdende opgør i Superligaen.

Det var sæsonens første sejr for sidste sæsons sølvvindere.

Det var samtidig en lille oprejsning oven på torsdagens nederlag til kroatiske Rijeka i Europa League-kvalifikationen. Det nederlag betød, at FCK måtte vinke farvel til europæisk gruppespil i denne sæson.

FCK har efter søndagens sejr fire point efter fire kampe på Superligaens niendeplads. FCN har samme antal point og kampe på syvendepladsen.

Søndagens sene kamp blev overværet af et yderst begrænset antal tilskuere på grund af coronarestriktioner. De dikterer, at der maksimalt må være 500 personer på stadion - inklusive spillere og trænere.

FCK lignede fra kampens indledning et hold, der var opsat på at vaske torsdagens store skuffelse hurtigt af sig.

Københavnerne fandt hinanden godt i hurtige kombinationer, og der var blot spillet fem minutter, da de bragte sig foran.

Nicolai Boilesen blev spillet fri med en aflevering skråt tilbage i feltet og afsluttede mod mål. FCN's Jacob Christensen rettede skuddet af med sin udstrakte fod, og bolden hoppede i mål til 1-0.

FCK sad også efterfølgende på spillet, men FCN var alligevel næste hold på måltavlen. En høj bold fandt Mohammed Diomande tæt på mål mellem FCK's forsvarere, og han kunne nemt sende udligningen i kassen.

FCK fortsatte dog presset, og blandt andre Viktor Fischer så ud til at ville bevise, at klubben måske allerede råder over den type gennembrudsstærk offensivspiller, som FCK har set ud til at mangle den seneste tid.

Efter en halv times spil kom værterne også foran igen. En anden FCK'er, der har noget at bevise, Mohammed Daramy, brød godt fri på højre kant og fandt Jonas Wind, der sikkert sendte FCK på sejrskurs igen.

Efter pausen fortsatte målscoringen hurtigt i Parken.

Der var blot spillet to minutter af halvlegen, da et indlæg sejlede hele vejen over til FCN's Martin Frese, der kunne heade bolden i mål til 2-2.

For tredje gang i kampen bragte FCK sig dog igen foran.

Det skete, da Viktor Fischer tilkæmpede sig et straffespark efter endnu en god aktion. Dommer Morten Krogh mente i første omgang ikke, at der var begået en forseelse, men efter VAR-gennemsyn var han ikke i tvivl.

Jonas Wind eksekverede i sikker stil med et hårdt skud til højre for sig selv.

Med knap 20 minutter tilbage troede Viktor Nelsson, at han havde bragt hjemmeholdet foran 4-2. Men endnu et VAR-gennemsyn viste, at forsvarsspilleren lige nøjagtig var offside.

FCK formåede dog at holde føringen og nuppe den tiltrængte sejr.