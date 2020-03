FCK regner med aflysning af Europa League-kamp i Parken

FC København forventer, at næste uges hjemmekamp i Europa League mod tyrkiske Istanbul Basaksehir bliver aflyst.

615 personer er per torsdag formiddag registreret smittet med coronavirus i Danmark, og regeringen har taget en række initiativer for at undgå yderligere smittespredning, så sygdommen ikke overbelaster sundhedssystemet.

Kampen 19. marts skulle være returopgør i ottendedelsfinalen mod Istanbul Basaksehir.

Efter planen skal det første af de to opgør spilles torsdag aften i den tyrkiske storby, og tidligere torsdag skrev FCK, at kampen forventes afviklet klokken 18.55 som planlagt.

Det forventes, at cirka 17.000 tilskuere vil være på lægterne til kampen.

FC København fandt vej til ottendedelsfinalen i Europas næststørste klubturnering ved at besejre Celtic over to kampe i 16.-delsfinalen.

I denne sæson har FCK haft mest succes i Europa, mens præstationerne har haltet hjemme i Superligaen.

Her er FCK på andenpladsen 12 point efter førerholdet FC Midtjylland.

I den kommende tid kommer FCK heller ikke i aktion i Superligaen. Dansk Boldspil-Union (DBU) skriver, at alle kampe frem til 29. marts er blevet aflyst.

DBU forventer ligeledes, at de kommende træningskampe mod Færøerne og England bliver aflyst.

Coronaudbruddet i Europa har medført, at flere kampe er blevet spillet uden tilskuere i Champions League i denne uge.

Der var blandt andet tomt på tribunerne, da Paris Saint-Germain onsdag aften spillede sig videre til kvartfinalen med en sejr over Borussia Dortmund.

Det er også besluttet, at kampene mellem Sevilla og AS Roma samt mellem Inter og Getafe i Europa League ikke skal afvikles torsdag aften som planlagt.