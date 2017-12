FCK-profiler godkender europæisk efterår efter avancement

- Den europæiske del af sæsonen har vi klaret fint. Vi ville selvfølgelig gerne have været i Champions League, og vi var tæt på, men kom det ikke. Da vi så kom i Europa League, meldte vi ud, at vi ville videre fra gruppen, og det er velfortjent, at vi nu er videre.

- Vi har været stabile i vores seks Europa League-kampe. Der har ikke været nogen kampe, hvor vi har spillet dårligt, vi har været stabile og gode.

- Vi har blandt andet holdt nullet i alle tre kampe på hjemmebane og domineret det meste af tiden i dem. Vi spillede også en god kamp i Moskva, selv om vi tabte, men set over alle seks kampe er det fortjent, at vi går videre fra puljen, siger Boilesen.

Også målmand Robin Olsen har et positivt indtryk af FCK's gruppespil, som endte med to sejre, tre uafgjorte og et enkelt nederlag. Avancement til Europa Leagues 16.-delsfinaler pynter på et ellers skidt efterår, mener han.

- Det har selvfølgelig en positiv betydning, at vi er gået videre i Europa League. Det er altid sjovt at spille i Europa, men det er ikke et plaster, som dækker hele såret, siger målmanden.

Torsdag sluttede en noget kedelig første halvleg 0-0. Et kvarter inde i anden halvleg var stillingen 2-0, da Pieros Sotiriou og Michael Lüftner lavede to identiske mål efter hjørnespark.

FCK-spillerne var forberedte på at skulle være tålmodige, og fornemmelsen var hele tiden positiv under kampen, siger Nicolai Boilesen.

- Vi havde en god fornemmelse i løbet af kampen, og der var ikke på noget tidspunkt, hvor jeg tænkte, at det ikke ville ske. Det var et spørgsmål om tid, før vi ville score, siger han.

Både FCK og Sheriff Tiraspol sluttede gruppespillet på ni point, men FC København er bedst indbyrdes efter torsdagens sejr.