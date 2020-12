FCK-profil glæder sig over fornuftig Portugal-løsning

I januar 2019 meldte FC København ud, at det var slut med at rejse til Dubai på træningslejr. Det holdt frem til i onsdags, hvor klubben meddelte, at man alligevel ville rejse til Dubai i januar for at forberede sig på forårssæsonen.

Det gav massive reaktioner, hvor særligt klubbens egne fans fordømte beslutningen på de sociale medier. Dubai er nemlig et land, der på flere områder er på kant med menneskerettighederne.

Fredag aften valgte klubben derfor at gå tilbage til den oprindelige plan, hvorfor Dubai nu er droppet igen, hvilket betyder, at FC København i stedet rejser til Portugal.

Det glæder københavnernes midtbaneprofil Rasmus Falk.

- Jeg synes, det er den rigtige løsning, man har fundet frem til. Så vil jeg heller ikke gå alt for meget ind i det, i forhold til hvad der er rigtigt og forkert.

- Vi følger klubbens beslutning og står fuldstændigt bag ved det. Folk har deres egne meninger, og jeg synes, det er en god beslutning, man har taget, siger Rasmus Falk.

Han glæder sig også over, at klubben har fans, der tænker på andet end fodbold og derfor viste deres utilfredshed med beslutningen om at tage til Dubai.

- Et eller andet sted så er det dejligt, at vi har mange mennesker, der også tænker på andet ud over fodbolden. Jeg synes, det var rigtigt fornuftigt, at man fandt en anden løsning, siger Falk.

Hans træner, Jess Thorup, er også fint tilfreds med, at turen nu går til Portugal. Men han sætter alligevel spørgsmålstegn ved, om det er en kamp, man skal tage som fodboldklub.

Han forstår dog godt de reaktioner, der kom i kølvandet på beslutningen.

- Det vidste jeg godt inden, da jeg hørte, at når vi træffer det valg, så giver det nogle bølgegange. Det forstår jeg. Spørgsmålet er, hvad en fodboldklub kan gøre ved det, men jeg accepterer det.

- Jeg accepterer også, at klubben nu har valgt at skifte retning. Det er ikke noget, jeg på den måde er involveret i. Jeg siger bare ja, for det vigtigste for mig var at komme afsted, siger Jess Thorup.

