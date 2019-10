FCK-profil efter 1-1: Vi vokser sammen i øjeblikket

Nu mangler hans hold kun at finde tilbage til evnen til at lukke kampene ned efter en føring.

- Min fornemmelse inde på banen var, at vi lignede et meget professionelt fodboldhold, at vores spillere vokser, og vi vokser sammen. Mere behøver jeg sådan set ikke. Det udgangspunkt kan vi arbejde med, og vi klarede det godt, lige bortset fra det frispark i anden halvleg, siger Viktor Fischer til 6'eren.

Frisparket blev sendt ind i feltet og gav hjemmeholdet udligningen til 1-1 tidligt i anden halvleg. FCK var kommet foran efter blot halvandet minut ved Pieros Sotiriou.

- Jeg tror, det er et point, vi kan gå hen og blive rigtig, rigtig glade for, og på forhånd havde vi skrevet under for et point. Det har været en god start i Europa indtil videre, og vi skal bare køre videre.

- Men det er klart, at vi var foran både ude mod Malmö FF og her mod Dynamo Kiev, så når vi tager til FC Lugano (28. november), vil det være fint at holde føringen, hvis vi også kommer foran der, siger Viktor Fischer.

Med pointdelingen har både FC København og Dynamo Kiev fem af slagsen efter tre gruppekampe. Malmö FF har fire, og FC Lugano er noteret for et enkelt point.

FCK's næste kamp er hjemme mod Dynamo Kiev den 7. november.