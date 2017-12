FCK-profil: Europæisk exit vil være en fiasko

- Vi er gruppens højestrangerende hold, og det har hele tiden været målsætningen at gå videre fra gruppen. Det vil være en fiasko, hvis vi ikke går videre, når nu vi har en hjemmekamp på sidste spilledag, hvor vi kan spille os videre med en sejr.

Spørgsmål: I sætter vel jer selv endnu mere under pres, hvis du siger på forhånd, at det vil være en fiasko, hvis I ikke går videre?

- Vi er rigeligt under pres i forvejen, så det tager jeg ikke så tungt. Man er altid under pres, når man spiller i FC København, og der vil altid være en forventning om, at vi skal vinde mesterskabet hvert år og klare det rigtig godt i Europa.

- Så jeg har ikke noget problem med at lægge pres på os selv, for det vil være en fiasko, hvis vi ikke går videre fra den her gruppe, siger Boilesen.

En sejr kan vise sig ikke at være nok for FCK. Hvis gruppens anden kamp mellem FC Zlín og Lokomotiv Moskva ender uafgjort, skal FCK vinde med to mål for at være helt sikker på at gå videre.

I Superligaen indtager FCK en skuffende femteplads og er langt fra topholdene Brøndby, FC Midtjylland og FC Nordsjælland.

I europæisk fodbold røg holdet ud af Champions League-kvalifikationen på trods af at være seedet i alle kvalifikationsrunder.

Et avancement torsdag aften vil godkende den europæiske del af sæsonen, mener Nicolai Boilesen.

- Vores europæiske kampagne står og falder med kampen mod Sheriff. Før sæsonen var målsætningen at komme i et europæisk gruppespil. Det klarede vi, selv om vi havde håbet på, at det kunne have været i Champions League.

- Jeg synes, at vi har leveret stabilt i Europa. Men det er nemt at sige nu, for hvis vi ender med at tabe til Sheriff, så har det hele været til ingen nytte, siger Boilesen.

Omvendt vil et avancement ikke redde et skift efterår, mener han.

- Der er ikke noget, som kan nå at redde vores efterår. Det har været uacceptabelt og alt for dårligt, uanset hvordan vi ender med at have gjort det i Europa.

- Men går vi videre fra et europæisk gruppespil i et sløjt efterår, så er det positivt, for så kan vi også få mere europæisk erfaring sammen som hold, siger forsvarsspilleren.

Torsdagens kamp i København begynder klokken 19.