FCK presser Manchester United i forlænget og falder med ære

Bruno Fernandes afgjorde det 120 minutter lange og forholdsvis jævnbyrdige opgør med en scoring på straffespark i den forlængede spilletid.

FCK-spillerne kan nu gå på sommerferie efter en sæson, der på grund af coronavirus varede 13 måneder. Opgøret mod Manchester United var københavnernes betydende kamp nummer 56 i den periode.

Trods nederlaget kan FCK'erne tage hjem med oprejst pande efter at have ydet en hæderlig indsats i den første europæiske kvartfinale med dansk deltagelse i 23 år.

For overhovedet at have en chance mod den genopstandne fodboldgigant havde Ståle Solbakken bebudet, at FCK både skulle knokle, men også turde at være offensive. Det var FCK'erne helt til den bitre ende, selv om kræfterne slap op i den ulidelige aftenvarme i Köln.

Til gengæld manglede den skarphed, som Solbakken også havde understreget var en nødvendighed for at lave et mindre fodboldmirakel.

18-årige Mohamed Daramy havde to kiksere i første halvleg på gode tilbud, og i anden halvleg havde Bryan Oviedo et stort tilbud for FCK, men hans afslutning blev blokeret.

Oviedos tilbud kom i øvrigt efter formidabelt forarbejde fra en sprudlende Rasmus Falk, der lykkedes med en "Fernando Redondo-dribling" i Uniteds felt.

Kun i korte perioder af den ordinære spilletid demonstrerede englænderne den forventede niveauforskel på holdene, mens det i højere grad var synligt i den forlængede spilletid.

Ole Gunnar Solskjærs stjernespækkede hold med spillere som Bruno Fernandes, Paul Pogba, Marcus Rashford og Mason Greenwood havde undervejs også perioder med sløset spil og besynderlige beslutninger.

At kampen endte med at gå helt til forlænget spilletid skyldtes, at centimeterne var imod Manchester United, og at Karl-Johan Johnsson atter stod en forrygende kamp i FCK-buret.

Englænderne sendte to skud på indersiden af stolpen to gange i den ordinære spilletid og fik i tillæg to mål annulleret for offside - det første af dem lige før pausen, da videodommeren kom linjedommeren til undsætning.

Den eneste bet for FCK ved pausen var, at skadesplagede Nicolai Boilesen måtte lade sig udskifte med en baglårsskade.

I begyndelsen af anden halvleg var det ren overlevelse for FCK, og det var i den periode, at gæsterne testede træværket ved Mason Greenwood og Bruno Fernandes samt fik en scoring annulleret.

Siden aftog det tunge United-pres, og Rasmus Falk overtog rollen som kampens dirigent for en stund, men det kastede ikke mål af sig.

Det lugtede efterhånden af forlænget spilletid, men inden de 90 minutter blev fløjtet af, nåede Guillermo Varela dog at føle sig snydt for et straffespark mod sin eksklub, mens Karl-Johan Johnsson i den anden ende måtte diske op med en klasseredning på et forsøg fra Anthony Martial.

I den forlængede spilletid måtte FCK-sprællemanden igen diske op med store redninger, inden han var prisgivet, da Manchester United fik straffespark.

Det var klodset begået af Andreas Bjelland, og den store chance blev udnyttet af Bruno Fernandes i det 94. minut.

United kunne og burde have lukket kampen på et hav af chancer i de følgende minutter, men FCK var med helt frem til sidste fløjt takket være sit svenske plankeværk i målet.

Mens FCK-spillerne må gå på sommerferie, venter enten Sevilla eller Wolverhampton for Manchester United i semifinalen.