FCK overmatcher Riga og er på vej i EL-gruppespil

Torsdag aften vandt FCK på hjemmebane med 3-1 over Riga FC efter en kamp med stor FCK-dominans. Først i tillægstiden fik Mohammed Daramy gjort FCK's udgangspunkt rigtig godt, da han scorede kampens sidste mål.

Københavnerne skal nu gøre arbejdet færdigt på torsdag i Riga for endegyldigt at kvalificere sig til Europa Leagues gruppespil.

FCK's første mål blev scoret af Viktor Fischer, der ellers ikke havde scoret siden 22. april. Fischer startede kampen i angrebet, da FCK var uden skadede Dame N'Doye og Jonas Wind.

Efter pausen røg Fischer ud på sin mere vante position på venstre midtbane, da uruguayaneren Michael Santos fik debut blot en dag efter sit skifte fra Malaga.

Hvis torsdagens præstation er et udtryk for Rigas reelle styrke, ville holdet formentlig få det svært mod et hvilket som helst superligahold.

Særligt teknisk kom letterne til kort. Når Riga en sjælden gang var i boldbesiddelse, var det oftest blot et spørgsmål om sekunder, før et aggressivt FCK-pres havde tvunget bolden tilbage på københavnske fødder.

I løbet af 12 minutter havde Carlo Holse, Rasmus Falk og Viktor Fischer alle haft fine muligheder for at score, og der gik ikke meget længere, før sidstnævnte åbnede målkontoen.

Fischer havde fået masser af plads at boltre sig på i kampens indledning, hvor han ofte fandt rummet foran forsvaret.

Det gjorde han også efter 17 minutter, da han modtog bolden på kanten af feltet. Fischer tog bolden med i højt tempo, rundede en forsvarsspiller og sparkede den ind med venstrebenet. Det var hans første mål i 15 kampe.

Inden pausen burde Fischer være blevet dobbelt målscorer. Han brød Rigas opspil og satte afsted i en friløber mod mål, men Fischers forsøg på at lobbe bolden i mål må betegnes som en helkikser.

Regningen for afbrænderen kom kort efter, da Riga fuldstændig ud af ingenting udlignede i det 42. minut.

En lang bold frem i banen forlænget, og så fik angriberen Vladimirs Kamess frit løb ned mod Sten Grytebusts mål og viste store koldblodighed, selv om han til sidst blev presset af forsvarsspilleren Victor Nelsson.

Ståle Solbakken må have undret sig over, hvordan stillingen ved pausen var 1-1 efter et så massivt FCK-overtag.

Nordmanden tog konsekvensen og skiftede nytilkomne Michael Santos ind fra starten af anden halvleg.

Santos virkede rusten, men var alligevel medvirkende til FCK's to mål i anden halvleg. Efter en time fremtvang han et straffespark. Et indlæg fra Santos blev ifølge kampens dommer blokeret med armen og ikke skulderen af en Riga-spiller.

Selv om græstæppet i Parken først skiftes efter søndagens hjemmekamp mod FC Nordsjælland, var hullerne omkring den famøse straffesparksplet fra sidste uges opgør mod Røde Stjerne blevet lappet.

Pieros Sotiriou havde ingen problemer med at omsætte straffesparket til mål.

Letterne var en anelse bedre end i første halvleg, men en udligning lå ikke i kortene. Der gik dog et gys igennem tribunerne, da Olegs Laizans ramte stolpen med et kvarter tilbage.

I den anden ende blev indskiftede Mohammed Daramy stor FCK-helt, da han i tillægstiden omsatte en flot frispilning fra Michael Santos til mål.