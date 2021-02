FCK opruster med Lukas Lerager i Genoa

FC København lejer midtbanespilleren Lukas Lerager.

Det oplyser superligaklubben på sin hjemmeside.

27-årige Lerager har haft sin dagligdag uden for Danmarks grænser, siden han i sommeren 2016 skiftede fra Viborg FF til belgiske Zulte Waregem.

Her tog karrieren fart, og bare et år senere rykkede han en hylde op ved at skifte til franske Bordeaux.

Han var blandt andet med i begge kampe mod københavnerne i Europa League-gruppespillet i sæsonen 2018/19.

Fra Bordeaux blev han udlejet til italienske Genoa, som var så tilfreds med sin danske tilgang, at klubben hentede ham på en permanent aftale.

Lerager var en af mange Genoa-spillere, som var ramt af coronavirus i begyndelsen af sæsonen, men han spillede sig tilbage på holdet og startede inde i langt de fleste frem til årsskiftet.