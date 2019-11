FC København-spillerne Dame N'Doye, Viktor Fischer (til højre) og Michael Santos kunne søndag juble i Parken, da det blev til en 3-0-sejr over Sønderjyske i Superligaen. FCK er dog stadig fire point efter FC Midtjylland, som fører ligaen. På søndag mødes de to tophold i Herning.

FCK og FCM varmer op til topbrag med sejre

FCK-træner Ståle Solbakken ville gerne have set, at FCM havde haft et lige så tæt kampprogram som københavnerne. Så havde FCK ført ligaen, mener Solbakken.

FCK fulgte senere søndag trop og vandt 3-0 hjemme over Sønderjyske - godt hjulpet på vej af to kontroversielle straffespark.

Det står klart, efter at FCM søndag vandt en vanskelig udekamp med 1-0 over AaB.

