FCK og FCM deler og taber terræn til Brøndby

Målmændene Karl-Johan Johnsson og Jonas Lössl leverede store redninger i hver sin ende, de få gange det blev rigtig farligt.

Dermed har FCK fortsat ikke vundet over midtjyderne siden april 2019, og københavnerne halter efter i kampen om det danske mesterskab.

FCK på fjerdepladsen er nu ni point efter førerholdet Brøndby, mens FC Midtjylland som nummer to har fire point op til førstepladsen.

Til søndagens opgør måtte FCK-træner Jess Thorup finde endnu en ny konstellation i forsvaret, fordi Mathias "Zanka" Jørgensen var ude med karantæne.

Nicolai Boilesen gled derfor ind som midtstopper, mens unge Victor Kristiansen bevarede sin plads på venstre back.

Teenageren markerede sig både positivt og negativt. Han var flittig til at søge med frem på flanken og slå farlige indlæg, men han blev også fanget i uheldige positioner et par gange i defensiven.

Enkelte gange var det tæt på at føre til store muligheder, men generelt var det ikke chancer, der kendetegnede en intens første halvleg.

Gæsternes Gustav Isaksen kunne have åbnet scoringen tidligt, men han hamrede over mål efter en dødbold.

I den anden ende fik Jonas Wind en stor hovedstødsmulighed, men bolden havnede i handskerne på Jonas Lössl, der atter var foretrukket i buret frem for Jesper Hansen.

Efter en chancefattig første halvleg kom der med det samme chancer i anden.

En stor dobbeltchance til Rasmus Falk og Wind var få centimeter fra at give FCK føringen, men skarpheden manglede foran mål.

Så begyndte det ellers at ligne første halvleg igen med hårde dueller og direkte spil.

Et angreb midtvejs i halvlegen skilte sig dog ud. Efter en stribe gode kombinationer havnede bolden for fødderne af Wind, som igen blev den lille i duellen med en velspillende Lössl.

FCM-angriber Sory Kaba har en god statistik mod FCK, og kun en refleksredning af Karl-Johan Johnsson i FCK-målet stod i vejen for endnu et mål mod københavnerne med ti minutter igen.

Det så ud til at blive sidste store chance i opgøret, men i tillægstiden satte Victor Nelsson punktum for nulløsningen ved at heade over mål.