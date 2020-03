FCK og AaB møder op til pokalkamp med voksende lazaret

Det skyldes, at otte FCK-spillere i øjeblikket er ude med skader. Seneste skade har ramt den islandske stopper Ragnar Sigurdsson.

FC København har været nødsaget til at udtage en trio af unge spillere til onsdagens kvartfinale ude mod AaB i den danske pokalturnering.

På FCK-skadelisten er derudover Nicolai Boilesen, Jonas Wind, Robert Mudrazija, Viktor Fischer, Mikkel Kaufmann, Pierre Bengtsson og Dame N'Doye.

Heller ikke AaB møder op i stærkeste opstilling, da Jacob Rinne, Kristoffer Pallesen, Malthe Højholt, Frederik Børsting og Søren Tengstedt er ukampdygtige, mens Jores Okore sidder over.

AaB's Aramis Kouzine har endnu ikke modtaget sin arbejds- og opholdstilladelse og kan heller ikke spille kampen.

FCK og AaB mødte også hinanden i søndags i Superligaen. Her kom AaB bagud 0-3, men reducerede to gange og var til slut yderst tæt på at snuppe det ene point, men det endte med en FCK-sejr på 3-2.

AaB-træner Jakob Friis sagde efter søndagens nederlag, at han ville ændre på nogle ting i onsdagens pokalkamp.

- Det kan godt være, vi gør nogle ting, som kan fungere mod FCK. Jeg kunne godt tænke mig, at kampbilledet var som i de sidste 25 minutter i Parken.

- Vi har nogle justeringer, som vi overvejer, siger Jakob Friis.

FCK-træner Ståle Solbakken, som har en fortid i AaB som spiller, ser nordjyderne som et top-6-hold. Det er også akkurat AaB's aktuelle ligaplacering.

- Ja, absolut. AaB er et godt fodboldhold med mange gode individualister, og de er modige, siger Solbakken.

Onsdag pokalkamp i Aalborg fløjtes i gang klokken 18.30.