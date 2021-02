FCK og AGF deler efter vanvittigt drama i Parken

I en hæsblæsende, yderst seværdig og dramatisk topkamp spillede FC København og AGF søndag 3-3 i Parken.

AGF så længe ud til at tage alle tre point, men dybt inde i kampens tillægstid fik FCK på dramatisk vis tilkendt et straffespark, efter at dommeren ellers havde fløjtet kampen af.