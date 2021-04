FCK møder rivalerne med tilskuere: Skal være en fordel

I toppen af rækken får AGF og FC Midtjylland fire hjemmekampe med tilskuere, mens FC København og Brøndby må nøjes med tre.

Til gengæld kan FCK glæde sig over, at de mangler at møde alle tre rivaler, nemlig FC Midtjylland, Brøndby og AGF hjemme i Parken. Det ser FCK-træner Jess Thorup meget frem til.

- Det skal være en fordel, at vi spiller i Parken med vores tilskuere. Sammen med vores fans skal vi være et uindtageligt fort, så det glæder vi os til. Hvad de andre har eller ikke har af kampe med fans, det blander jeg mig ikke i, men det skal være en fordel for os.

- Fansene sidder derhjemme og kan næsten ikke vente med at komme på stadion. Vi har virkelig savnet dem. Det bliver så fedt at få fansene tilbage, og jeg er sikker på, at de er den 12. mand, som de altid har været. Dem får vi brug for, for lige nu hænger vi selvfølgelig efter i tabellen. Vi skal bruge det boost, som fansene giver, siger Jess Thorup.

Den holdning deler FCK-midtbanespilleren Lukas Lerager, der kom på tavlen i søndagens 2-2-kamp mod FC Nordsjælland, der altså blev den sidste uden tilskuere for de to hold i denne omgang.

- Det er da en fordel. Det bliver skønt at se fansene, og det er også på tide, i og med de har indført coronapas. Så kan jeg ikke se nogen grund til, at der ikke skal komme fans, siger Lukas Lerager.

Selv om det også indebærer en masse piften og buhen, når FCN kommer på udebane, så glæder holdets keeper Peter Vindahl Jensen sig også utroligt meget til at mærke lidt stemning.

- Jeg glæder mig helt sindssygt. Det var en mærkelig fornemmelse at komme herind i Parken og ikke blive buhet af. Det glæder jeg til både som hjemme- og udehold. Det giver noget stemning, og det har virkelig manglet, siger Peter Vindahl Jensen.

Klubberne kan dog stadig ikke fylde tribunerne helt op. Hos FC Nordsjælland forventer klubben at have 1.800 tilskuere til onsdagens hjemmekamp mod Brøndby.

Hos FC København forventer klubben at lukke omkring 11.000 tilskuere ind til næste hjemmekamp mod AGF den 3. maj.