FCK-modstander er i bedre forfatning end længe

Modstanderen Manchester United ser endelig ud til at have fundet opskriften på, hvordan klubben kan nærme sig de øvrige engelske tophold efter at have præsteret under tidligere tiders høje niveau i de seneste sæsoner.

Det bliver et opgør mod et af Europas mest formstærke fodboldhold, der venter FC København mandag aften i Europa League-kvartfinalen i Köln.

Sådan lyder det fra de tidligere superligatrænere og nuværende fodboldeksperter, Morten Bruun, der arbejder for Discovery, og Allan Kuhn, der arbejder for TV3 Sport.

- Manchester United er et meget formstærkt hold, som kan kigge tilbage på hvis ikke den bedste periode siden Alex Ferguson (2013, red.), så en af de bedste perioder siden, siger Morten Bruun og uddyber:

- Manchester United var tæt på at være Premier Leagues bedste mandskab efter coronapausen, der har kun været et lille formdyk i FA Cup-nederlaget til Chelsea og knap så stor suverænitet i de sidste kampe.

- Men overordnet set er det et formstærkt Manchester United-hold, der er i balance. Det er ikke ofte, man har kunnet sige det de seneste syv sæsoner, siger Bruun.

Det er nordmanden Ole Gunnar Solskjær, som har tøjlet Manchester Uniteds stjernebesatte trup. United har blot tabt et ud af klubbens seneste 23 opgør på tværs af alle turneringer.

Vinterindkøbet af Bruno Fernandes fra portugisiske Sporting er helt afgørende for, at Manchester United formåede at kravle op på tredjepladsen i Premier League via en stribe overbevisende præstationer, mener Allan Kuhn.

- Inden kunne United godt vinde deres kampe på kontraangreb - også mod de gode hold - men efter Bruno Fernandes er kommet ind, kan Manchester United også vinde ved at styre kampene. Det har man savnet fra United i et stykke tid.

- Det gør også, at de tør stå højere med bagkæden. De fire forreste spillere er virkelig dygtige - Bruno Fernandes, Anthony Martial, Marcus Rashford og Mason Greenwood - og nu er de bundet sammen gennem Fernandes som 10'er.

- Derudover har forsvaret også løftet sig, og på midtbanen er Paul Pogba kommet tilbage på et niveau, der har været savnet, siger Allan Kuhn.

Manchester United vandt Europa League så sent som i 2017, og den engelske storklub er bookmakernes klare favorit til titlen igen i år.

De to fodboldeksperter levner heller ikke FCK stor chance for at kvalificere sig til semifinalen.

- FCK's muligheder er begrænsede, for hvis United stiller med mere eller mindre alle deres bedste spillere, er det et frygtindgydende hold. De har en masse fart, de har dygtige afsluttere, og de har en dygtig, dygtig playmaker i Bruno Fernandes.

- FCK's chance består i, at det skal afgøres over en kamp - det er altid en fordel for det undertippede hold, siger Morten Bruun.

Allan Kuhn rangerer også Premier Leagues nummer tre langt over Superligaens nummer to.

- Man kunne se noget friskhed hos FCK-spillerne mod Basaksehir, men mod et stærkt Manchester United-hold vil kvalitetsforskellen nok være for stor.

- Det er kontraangreb, dødbolde og en god målmand, der skal gøre det for FCK, og så skal FCK blive ved med at være gode til at organisere sig, som de traditionelt har været i Europa i denne sæson. Men det er ikke sikkert, at det er nok, siger Allan Kuhn.

Kvartfinalen i Köln begynder mandag klokken 21.