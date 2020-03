FCK-modstander deler i tyrkisk topopgør for lukkede døre

Modsat mange andre europæiske fodboldligaer er Süper Lig dog ikke stoppet helt for at forhindre spredning af coronavirus. Derfor var FCK-modstanderen atter i aktion søndag.

Her blev det 1-1 på udebane i topopgøret mod Trabzonspor fra det østlige Tyrkiet.

Den tidligere Premier League-målhelt Demba Ba åbnede scoringen i det 56. minut, men syv minutter senere udlignede Martin Skrtel uheldigt i eget net efter et hjørnespark.

Som følge af pointdelingen ligger holdene fortsat side om side i toppen af tabellen med 53 point hver efter 26 ud af 34 spillerunder.

Trabzonspor fører dog rækken på at være bedst indbyrdes. Den modsatte kamp i Istanbul endte 2-2 i efteråret.

Det vides ikke, hvornår FCK og Basaksehir skal spille returkamp i Parken. Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har foreløbig suspenderet Champions League og Europa League. Der er krisemøde i Uefa tirsdag.

Efter FCK's 0-1-nederlag i torsdags hastede københavnerne hjem til Danmark. Ståle Solbakken fortalte, at han var chokeret over, hvilken arrogance Uefa havde mødt FCK med på københavnernes bekymring for at spille kampen med tilskuere.