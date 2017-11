FCK misser matchbold i Moskva trods Verbic-perle

På to mål af Jefferson Farfan hentede russerne en sejr på 2-1 over det danske mesterhold.

Et perlemål af Benjamin Verbic var ikke nok til at sikre FC København point i udekampen mod Lokomotiv Moskva i Europa League.

Resultatet betyder, at FCK nu skal håbe, at FC Sheriff taber hjemme i aftenens sene kamp mod FC Zlín, hvilket vil gøre vejen videre nemmere for københavnerne.

Det ligger dog fortsat fast, at FCK kan videre fra gruppe F med en sejr i sidste runde.

Før torsdagens opgør lå FCK på gruppens førsteplads og var derfor ikke presset til sejr.

Mens det har set fornuftigt ud i Europa League, har de forsvarende danske mestre haft det svært i Alka Superligaen, hvor de to gange i streg er gået fra banen som tabere.

Det var dog ikke til se i den spæde fase af udekampen mod Lokomotiv Moskva. FCK kom ud med et roligt og selvsikkert udtryk i de første ti minutter.

Men så meldte Lokomotiv Moskva sig ind i kampen. To gange på fire minutter var FCK's forsvar på glatis.

Først havde højreback Vladislav Ignatiev sneget sig med frem, og hans flugter blev blokeret af Robin Olsen. I det 14. minut spillede Jefferson Farfan et-to med Manuel Fernandes, som sparkede fladt forbi fra en farlig position.

Efter 17 minutter slog russerne til. Farfan var denne gang selv i afslutterens rolle efter et par hurtige kombinationer langs græsset. Peruaneren sparkede den under Robin Olsen, og så var Lokomotiv på 1-0.

Københavnerne appellerede for straffe i det 24. minut. Et indlæg fra Peter Ankersen havde kurs mod Benjamin Verbic, der angiveligt blev trukket i armen. Men dommerens fløjte forblev tavs.

Verbic tog revanche i det 31. minut. Verbic trak ind i banen og drejede den i modsatte hjørne med et flot langskud.

1-1 var stillingen ved pausen.

Lokomotiv Moskva pressede hårdt på i starten af anden halvleg, og FCK-forsvaret havde svært ved at stå imod det russiske pres.

I det 51. minut gik det galt. Et hjørnespark førte til klumpspil i feltet. FCK fik ikke clearet bolden, og pludselig var Farfan fri til at sparke den fladt i nettet.

Michael Lüftner var tæt på at udligne på et hovedstød kort efter, men forsvarsspillerens hovedstød gik over mål.

Med 20 minutter tilbage var det igen tæt på, da Verbic brød igennem i venstre side. Målmanden boksede ud i det lille felt, men desværre for FCK sprang bolden den forkerte vej.

Det blev ved 2-1 til Lokomotiv Moskva, der nu har gode kort på hånden før sidste runde.

FCK har endnu en mulighed for at gå videre 7. december hjemme mod FC Sheriff.

Sheriff vandt torsdag aften 1-0 på hjemmebane over Zlín på et mål af Jairo. Det sender holdet op på ni point før sidste runde.

Hvis FCK besejrer Sheriff, er begge hold på ni point. Så vil FCK være det bedste hold indbyrdes. Men hvis Lokomotiv Moskva samtidig spiller uafgjort mod Zlín, er der tre hold på ni point.

I så fald er det regnskabet indbyrdes mellem alle tre hold, der er afgørende. Vinder FCK i det scenarie kun 1-0, vil FCK have den dårligste indbyrdes målscore.

Det kan i så fald betyde, at FCK er tvunget til at vinde med mere end et mål for at gå videre.