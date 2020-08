FCK-lejr vægter Manchester United-møde over sommerferie

Det er udgangspunktet for FC Københavns spillere inden onsdagens returkamp mod Istanbul Basaksehir i Europa League-ottendedelsfinalen.

Spørger man angriberen Jonas Wind, er der dog ingen tvivl om, at han vil yde sit bedste for at vende 0-1 fra den første kamp til samlet sejr.

Med al sandsynlighed bliver Manchester United nemlig modstanderen i kvartfinalen, hvis FC København booker billet til Final 8-stævnet i Tyskland.

- Hvis man skal vælge mellem ferie eller United, så hopper jeg helt klart i United-båden. Det kunne være stort at møde dem, og det ville være første gang i klubbens historie, at vi kommer i en kvartfinale i Europa League, og det vil være stort at være med til, så det går vi efter.

- Nu er vi nået så langt, så om ferien er fem dage fra eller til, det gør sgu ikke det store. Så det er ikke ferie, vi tænker på. Det ligger i vores dna at vinde, og det går vi efter, så vi kan møde Manchester United, siger Jonas Wind.

En plads ved Final 8-stævnet i Tyskland vil samtidig også markere, at FCK i international sammenhæng tager et skridt op ad rangstigen.

- At nå en kvartfinale er sgu stærkt. Så det kunne være stort og en flot skalp at få, siger Jonas Wind.

Mens de fleste andre superligaklubber enten er på sommerferie eller har været på sommerferie, gør Ståle Solbakken klar til sæsonens betydende kamp nummer 55.

Nordmanden drømmer også om at møde Manchester United på sin tidligere hjemmebane i Köln, selv om det forkorter ferien.

- Ideelt set havde vi været færdige med finalen nu og haft pokalen, men der er fortsat et stykke vej. Vi har været forberedt på, at returkampen først ville blive spillet nu.

- Uanset hvad er der en gulerod. Vinder vi, møder vi Manchester United, og gør vi ikke, er sommerferien længere, siger Ståle Solbakken.

FCK's potentielle kvartfinale spilles på mandag, mens semifinalen spilles søndag i næste uge. Europa League-finalen spilles fredag 21. august.

Den kommende sæson i Superligaen begynder for FCK's vedkommende 13. september.