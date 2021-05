FCK-lejr kan ane Brøndby: Ny sejr giver tro på mere

Med en 3-2-sejr over AGF kom FC København mandag aften inden for fire points rækkevidde af Brøndby på andenpladsen, mens der nu er seks point ned til mandagens modstander på fjerdepladsen.

Den andenplads har FCK fået mere tro på efter mandagens sejr.

- Vi har hele tiden haft blod på tanden i forhold til at nå det maksimalt mulige. Nu er vi tættere på, og det giver tro på mere, siger FCK-træner Jess Thorup.

Forskellen på anden- og tredjepladsen er, at tredjepladsen skal spille kvalifikation til den nye og noget mindre turnering Conference League.

Jess Thorup håber på Champions League-kvalifikation, men Conference League kan også gå an, da det kan give værdifuld erfaring for det fremadrettede projekt i FCK.

- Det vigtigste er, at vi skal ud i Europa. Vi skal ud at øve os i at spille i Europa for at bygge noget op fremadrettet.

- Det gør vi ved at blive bedre herhjemme, men også ude i Europa, og så håber vi, at det bliver i den bedst mulige turnering, vi kan være med i, lyder det fra FCK-chefen.

Angriber Jonas Wind mener, at Brøndby er inden for rækkevidde på andenpladsen.

- Fire point er inden for rækkevidde, men det bliver svært. Det kræver, at vi vinder vores kampe først og fremmest, men vi skal helt sikkert ud at jagte.

Hos AGF er der nu seks point op til tredjepladsen FCK, men midtbanespiller Patrick Olsen vil ikke smide håndklædet i ringen og acceptere fjerdepladsen som mål for resten af sæsonen.

- Der er 12 point at spille om, og vi ved, det kan gå vildt stærkt i den her Superliga. Vi og FCK skal møde sindssygt dygtige hold, så det kan gå begge veje. Vi må se, hvad der sker. Vi bliver ved at jagte, siger Olsen.

FCK og AGF møder begge FC Nordsjælland, FC Midtjylland, Brøndby IF og Randers FC i sæsonens sidste runder.