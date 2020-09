FCK-lejr glæder sig over at revanchere dårlig premiere

FC København var på randen af et skuffende exit mod IFK Göteborg i Europa League-kvalifikationen, men to mål på to minutter sikrede løverne sig en sen comebacksejr på 2-1.

FCK-manager Ståle Solbakken mener, at københavnerne fik revancheret OB-kampen, selv om et truende exit lurede mod Göteborg.

- Det var en gennemsolid præstation uden at være prangende, siger Ståle Solbakken og fortsætter:

- Jeg ved godt, at alle journalister ti minutter før tid sad og skrev, at FCK er verdens dårligste hold, at de sociale medier ville brænde sammen, og at alle ville slå os, men det må de meget gerne gøre. Det er fint med mig, siger nordmanden.

Normalt afvikles kvalifikationskampe med returkamp, men grundet det sammenpressede kampprogram er det lavet om i denne kvalifikation, og det gør det ifølge Ståle Solbakken til et lotteri.

- Det er lidt lotto, når det er én kamp. Da IFK scorede til 1-0, så havde vi 15 minutter i denne kamp, og hvis vi så også havde haft 90 minutter i Parken, så ville det jo fortsat være meget, meget roligt.

- Det er en meget større lottokupon, end det har været nogensinde. Jeg var nervøs i hele kampen, for så længe det er én kamp, kan alt ske, siger FCK-manageren.

FCK's 2-1-mål scorede Jonas Wind, og den unge angriber mener også, at løverne fik revancheret sig.

- Der var sikkert mange, der allerede havde overskriften med 'katastrofe' klar. Jeg tænkte, at det var løgn, at vi havde brændt så mange chancer, og så scorede Göteborg på deres første, men vi bevarede troen og kæmpede til det sidste.

- Det viser også en god moral efter en svær start i Superligaen. Vi viste, at vi er kommet ovenpå og har fået talt tingene ud efter den dårlige OB-kamp, siger Jonas Wind.

I tredje og næstsidste kvalifikationsrunde møder FCK enten polske Piast eller østrigske Hartberg.