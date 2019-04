FCK-komets succes giver Esbjerg-profil blod på tanden

Holse har spillet sammen med Wind i FCK i ungdomsårene og er i dette forår lejet ud fra FCK til Esbjerg, og han har fulgt Winds flotte udvikling.

Det fortæller Holse efter Esbjergs 0-0-kamp mod OB tirsdag aften.

- Hans succes betyder rigtig meget for mig. Jonas og jeg er gode venner både på og uden for banen, så det er fedt at se, at han gør det så godt for tiden, siger Holse.

- Han har et åbenlyst talent, og jeg har altid vidst, at han ville slå igennem for FCK. Det er godt at se, at han nu får udfoldet sit talent.

Holse og Wind har spillet adskillige kampe side om side i ungdomsårene i FCK, og Holse håber på, at han og Wind også kan brillere sammen på FCK's bedste hold en dag.

- Lige siden vores tid på U14-holdet har vi snakket om, at vi ville spille sammen på FCK's førstehold, og jeg håber, det kommer til at ske, siger Holse.

- Jeg har altid haft et mål om at slå igennem for FCK, men selvfølgelig giver det blod på tanden at se en god ven få det her gennembrud.

- Det giver mig rigtig meget at få regelmæssig spilletid i Esbjerg, og jeg er taknemmelig for, at Esbjerg-trænerne vil bruge mig. Det giver mig super meget at være her, og det er en bedre spiller, der en dag vender retur til FCK.

Mens Carlo Holses lejeaftale med Esbjerg udløber til sommer, beholder Esbjerg-træner John Lammers gerne kantspilleren i længere tid.

- Hvis vi kan beholde ham, vil vi gerne det, men vi må se, hvad FC København vil, siger Lammers.

- Han er en ung spiller, og unge spillere bliver bedre af at spille.

- Han kan godt lide at være her. Han præsterer godt og scorer mål, og han kan stadig blive endnu bedre, hvilket han gør, når han spiller.

19-årige Holse har kontrakt med FCK til sommeren 2022.