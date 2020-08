Brøndbys fans jublede gennem fire år, når Kamil Wilczek scorede for klubben. Nu skal den polske angriber i stedet score mål for FC København, hvor han har fået en treårig kontrakt. (Arkivfoto)

FCK køber den tidligere Brøndby-topscorer Kamil Wilczek

Efter et halvt år i tyrkisk fodbold vender Kamil Wilczek tilbage til dansk fodbold for at spille for FCK.

Fodboldklubben FC København henter polakken Kamil Wilczek på en treårig kontrakt, meddeler FCK torsdag på sin hjemmeside.

Angriberen kommer fra tyrkiske Göztepe, men er mest kendt for sin tid hos Brøndby, der er FCK's ærkerival.

Hos Brøndby scorede han mål på samlebånd gennem fire år, inden han i januar i år skiftede til Göztepe uden succes.

- Vi kender selvfølgelig Wilczek rigtigt godt fra hans tid i Superligaen, hvor han tre sæsoner i træk viste, at han er en notorisk målscorer, der er utroligt dygtig i boksen og arbejder hårdt for sit hold, siger FCK-manager Ståle Solbakken til hjemmesiden.

- Vores trup har nogle meget spændende og talentfulde angribere i Jonas Wind, Mohamed Daramy, Mikkel Kaufmann og Michael Santos, men vi synes, at Wilczek supplerer godt med nogle andre kvaliteter, ikke mindst i form af sin erfaring og evner som mere rendyrket afslutter og angriber, siger manageren.

Kamil Wilczek scorede 92 mål i 163 kampe for Brøndby.

I den forgangne sæson lavede han 17 mål i ligaen i efterårssæsonen.

Det betød, at han blot var et enkelt mål fra at blive delt topscorer i Superligaen, selv om han ikke var med i forårssæsonen.

Kamil Wilczek, der også nåede at være anfører for Brøndby, ser nu frem til at spille for klubbens ærkerival.

- Da muligheden for at komme til FCK opstod, var jeg ikke i tvivl om, at det var det rigtige for mig, siger polakken.

Kamil Wilczek kan formentlig se frem til at blive mødt med en del skepsis fra mange Brøndby-fans, fordi han nu skal spille for FCK.

- Vi ved selvfølgelig, at det er et tema for fans, men Kamil har virkelig ønsket at blive en del af FCK, og jeg tror, mange kan huske, at Peter Møller eksempelvis slap fornuftigt fra sin "blakkede fortid", siger Ståle Solbakken.

Den tidligere landsholdsspiller Peter Møller, som nu er Dansk Boldspil-Unions fodbolddirektør, spillede i sin aktive karriere først for FCK, dernæst i to omgange for Brøndby, inden han afsluttede sin karriere med endnu et ophold hos FCK.