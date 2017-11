FCK kan sikre europæisk avancement og oprejsning

Vinder FC København torsdag aften i Rusland over Lokomotiv Moskva i Europa League, kan københavnerne formentlig få fred for kritikerne for en stund.

I tillæg vil en sejr falde på et yderst tørt sted, da de forsvarende danmarksmestre højst overraskende ligger nummer seks i Alka Superligaen efter 16 spillerunder og har tabt de to seneste kampe.

Landsholdsspilleren William Kvist håber, at en god FCK-præstation kan give et boost til de sidste tre ligakampe og yderligere en Europa League-kamp i kalenderåret.

- Vi kan ikke bare gå ud og sige til Moskva; Værsgo her er tre point, for vi har brug for et frirum.

- Hvis vi kan tage spille en god kamp mod Lokomotiv, kan det være en oplevelse, som kan give os noget positivt før de sidste kampe i år, siger William Kvist.

Han suppleres af forsvarsspilleren Nicolai Boilesen, der kan gøre comeback efter en kortere skadespause.

- Man skal ikke nedprioritere Europa, fordi det går mindre godt i ligaen. Det er netop i Europa, at vi kan gå over og tanke selvtillid ved at levere en rigtig god kamp mod Lokomotiv Moskva, som er et bedre hold, end dem vi møder i Superligaen.

- Kan vi levere god fodbold og skabe en god præstation, kan det være starten på en god periode. Gode præstationer og resultater avler hinanden, uanset om det er mod Skive, Brøndby eller Moskva, siger han.

Kampen begynder klokken 19 dansk tid.